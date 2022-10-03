Yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu - Son Dakika
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Yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu

03.10.2022 10:05
Yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu.

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 151,50, aylık yüzde 4,78 arttı

Yİ-ÜFE 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 127,69 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 129,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130,54, enerjide yüzde 347,35 ve sermaye malında yüzde 97,29 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,65 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,09, imalatta yüzde 2,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,76 ve su temininde yüzde 12,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,35, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,86, enerjide yüzde 12,95 ve sermaye malında yüzde 2,37 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 70,44 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 72,40 ile giyim eşyası, yüzde 80,51 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 416,58, ham petrol ve doğal gaz yüzde 245,70, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 213,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 3,01 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,51 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 16,76, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 12,87, giyim eşyası yüzde 12,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Aralık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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