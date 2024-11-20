Yiyecek Sektörüne Gramaj Zorunluluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Yiyecek Sektörüne Gramaj Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburgerlerde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi.

20.11.2024 11:53
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Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisine yer verme zorunluluğu getirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce geleneksel satış yöntemi olarak ağırlığı ölçülerek

satışa sunulması gereken dönerin "döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner" isimlerı altında farklı fiyatlarla, iskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulması ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile iskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla bakanlığın harekete geçtiği belirtilerek, "Sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir. Ayrıca 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler nezdinde yaygın ve yoğun

denetimler yapılmaya devam edilerek, işletmelerimizin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İskender, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yiyecek Sektörüne Gramaj Zorunluluğu - Son Dakika

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