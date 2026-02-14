Yoğun Trafik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Yoğun Trafik Çalışmaları Devam Ediyor

14.02.2026 08:57
Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar kapalı, kontrollü geçişler yapılmakta.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü yapılıyor.

İzmir Çevreyolu'nun, Limontepe-Narlıdere Çeşme-Marina istikameti Balçova viyadüğü yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolundaki Karataş kavşak yapımı nedeniyle trafik akışı, kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
