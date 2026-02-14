Yoğun Trafik Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü yapılıyor.

İzmir Çevreyolu'nun, Limontepe-Narlıdere Çeşme-Marina istikameti Balçova viyadüğü yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolundaki Karataş kavşak yapımı nedeniyle trafik akışı, kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.