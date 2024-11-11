Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon

Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon

Yoğurt ve ekmek, sindirimi destekleyip besin alımını artırır; ancak dikkatli tüketilmelidir.

11.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yoğurdun, bağırsak florasını iyileştirdiğini ve sindirim sürecini desteklediğini belirterek, "Yoğurt ve ekmek birlikte tüketildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen yoğurda ekmek doğrama alışkanlığı, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yoğurt ve ekmeği birlikte tüketmenin yararları ve dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, yoğurdun içerdiği probiyotiklerin sindirim sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirtti.

Çakaloğlu, yoğurdun, bağırsak florasını iyileştirdiğini ve sindirim sürecini desteklediğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı zamanda kalsiyum ve protein içeriğiyse kemik sağlığını güçlendirir. Ekmek, özellikle tam buğday gibi seçeneklerde bulunan kompleks karbonhidratlarla, vücuda enerji sağlar ve uzun süre tokluk hissi oluşturur. Bu nedenle, yoğurt ve ekmek birlikte tüketildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca bu kombinasyon kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olabilir. Yoğurt düşük glisemik indekse sahip bir besin olduğu için, ekmekle birlikte yendiğinde kan şekerinin ani yükselmesini engelleyebilir ve bu da insülin seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir."

Yoğurt ve ekmek kombinasyonunun her birey için uygun olmayabileceğini de vurgulayan Çakaloğlu, laktoz intoleransı olan bireyler için yoğurdun sindirilmesi zor bir besin olabileceğini ve bunun da şişkinlik, gaz ve sindirim problemlerine yol açabileceğini kaydetti.

"Fazla kalori alımına dikkat edilmesi gerekir"

Çakaloğlu, ekmekte bulunan glütenin, çölyak hastalığı ya da glüten hassasiyeti olan kişilerin rahatsızlık hissetmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, "Fazla kalori alımına dikkat edilmesi gerekir. Beyaz ekmek gibi işlenmiş ekmek türleri, kan şekerinin hızla yükselmesine yol açabilir. Bu da, vücutta yağ birikimine neden olabilir. Ayrıca, şekerli ve katkı maddesi içeren yoğurtlar da bu kombinasyonun sağlıklı olmasını engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğurt ve ekmek, doğru seçimlerle ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir öğün oluşturabileceğinin altını çizen Çakaloğlu, tam buğday ekmeği ve şeker ilavesiz, doğal yoğurtların tercih edilmesi önerisinde bulunarak, porsiyon kontrolüne dikkat etmenin ve bu gıdaları aşırıya kaçmadan tüketmenin, sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.