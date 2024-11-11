Yoğurt ve Ekmek Sağlıklı Kombinasyon

Ekonomi

Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yoğurdun, bağırsak florasını iyileştirdiğini ve sindirim sürecini desteklediğini belirterek, "Yoğurt ve ekmek birlikte tüketildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen yoğurda ekmek doğrama alışkanlığı, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, yoğurt ve ekmeği birlikte tüketmenin yararları ve dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, yoğurdun içerdiği probiyotiklerin sindirim sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirtti.

Çakaloğlu, yoğurdun, bağırsak florasını iyileştirdiğini ve sindirim sürecini desteklediğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı zamanda kalsiyum ve protein içeriğiyse kemik sağlığını güçlendirir. Ekmek, özellikle tam buğday gibi seçeneklerde bulunan kompleks karbonhidratlarla, vücuda enerji sağlar ve uzun süre tokluk hissi oluşturur. Bu nedenle, yoğurt ve ekmek birlikte tüketildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca bu kombinasyon kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olabilir. Yoğurt düşük glisemik indekse sahip bir besin olduğu için, ekmekle birlikte yendiğinde kan şekerinin ani yükselmesini engelleyebilir ve bu da insülin seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir."

Yoğurt ve ekmek kombinasyonunun her birey için uygun olmayabileceğini de vurgulayan Çakaloğlu, laktoz intoleransı olan bireyler için yoğurdun sindirilmesi zor bir besin olabileceğini ve bunun da şişkinlik, gaz ve sindirim problemlerine yol açabileceğini kaydetti.

"Fazla kalori alımına dikkat edilmesi gerekir"

Çakaloğlu, ekmekte bulunan glütenin, çölyak hastalığı ya da glüten hassasiyeti olan kişilerin rahatsızlık hissetmesine neden olabileceğine dikkati çekerek, "Fazla kalori alımına dikkat edilmesi gerekir. Beyaz ekmek gibi işlenmiş ekmek türleri, kan şekerinin hızla yükselmesine yol açabilir. Bu da, vücutta yağ birikimine neden olabilir. Ayrıca, şekerli ve katkı maddesi içeren yoğurtlar da bu kombinasyonun sağlıklı olmasını engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğurt ve ekmek, doğru seçimlerle ve dengeli bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir öğün oluşturabileceğinin altını çizen Çakaloğlu, tam buğday ekmeği ve şeker ilavesiz, doğal yoğurtların tercih edilmesi önerisinde bulunarak, porsiyon kontrolüne dikkat etmenin ve bu gıdaları aşırıya kaçmadan tüketmenin, sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağladığını bildirdi.