Yol çalışmalarına dikkat: Sürücülere uyarı - Son Dakika
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Yol çalışmalarına dikkat: Sürücülere uyarı

30.06.2026 08:36
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Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok yol ve otoyolda bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişe de izin verilmiyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-12. kilometreleri Çeşme istikametinde refüjdeki aydınlatma lambalarının bakım çalışmaları sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı-İvedik kavşaklarındaki bazı yollarda yama çalışması yapılıyor. Havalimanı-Bağlum istikametinde başlayan çalışmalar sırasıyla Bağlum-Etlik, Etlik-İvedik, İvedik-Etlik, Etlik-Bağlum ve Bağlum-Havalimanı istikametlerinde sürdürülecek. Bu kapsamda 21.00-05.00 saatlerinde söz konusu kesimlerde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer iki şeritten izin verilecek.

Silifke-Mersin devlet yolunun 30-31. kilometreleri Sultankoyu mevkisinde şev taraması dolayısıyla Mersin-Silifke istikametinde sağ şerit trafiğine kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Şehit Ferhat Gedik Tüneli, elektrik, elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yol çalışmalarına dikkat: Sürücülere uyarı - Son Dakika

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