Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

08.06.2026 08:16
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Karayollarında sürdürülen çalışmalar sebebiyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle trafik akışı, Aydın istikametinden gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı, yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Mecitözü yolunun 8-10 ve Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım, sol platformdan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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