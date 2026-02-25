Yolda Bakım Çalışmaları ve Ulaşım Bilgisi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle gişelerden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Aydın-İzmir istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. ve Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.