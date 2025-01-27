YÖM Okulları'ndan Matematikte Altın Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YÖM Okulları'ndan Matematikte Altın Başarı

YÖM Okulları\'ndan Matematikte Altın Başarı

YÖM Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 11 altın madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti.

27.01.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenilikçi Öğrenme (YÖM) Okulları öğrencileri, Science Olympiad Foundation (SOF) tarafından düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek 11 altın madalya kazandı.

YÖM Okullarından yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 72 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, YÖM Okulları'ndan 11 öğrenci dünya sıralamasında ilk 300'e girerek "Altın Mükemmellik Madalyası" almaya hak kazandı.

Ödül almaya hak kazanan öğrenciler arasında, Ozan Beyenirsoy, Ferah Keskin, Asya Polat, Rüya Ünkap, Damla Akteke, Ali Aras Ün, Çiçek Temiztaş; YÖM Güzelbahçe Ortaokulu öğrencileri Çağan Sur Akdoğan, Pınar Akdoğan, Elif Kocabaş ve YÖM Ankara Ortaokulu öğrencisi Mira Sağıçımak yer aldı.

YÖM Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndaki başarısını ana dil, yabancı dil, bilim ve matematik okuryazarlığından oluşan dört temel bileşene dayandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, eğitimin yalnızca bireyleri geleceğe hazırlamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal gelişimin anahtarı olduğunu vurguladı.

Altuntaş, "Geleceğin dünyasında rekabet edebilecek nesiller yetiştirmek istiyorsak, eğitim sistemimizi yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendirmemiz gerekiyor. Bunun temelinde ise nitelikli eğitimciler, işini severek yapan bir ekip ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim modelleri yer alıyor. YÖM Okulları olarak, bu hedef doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize ilham veren bir ortam oluşturmayı önceliğimiz haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

YÖM Okulları Genel Müdürü Göknur Karlı da öğrencilerin olimpiyatlardaki başarısının, ezbere dayalı sınav sisteminin sorunlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Karlı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sadece notlarla değil, aynı zamanda hayatla başa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Dengeli bir akademik müfredatın yanı sıra, beceri odaklı YÖM Eğitim Programı sayesinde, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekliyoruz. Böylece, geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olmaları için sağlam bir temel atıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YÖM Okulları'ndan Matematikte Altın Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:23:11. #1.13#
SON DAKİKA: YÖM Okulları'ndan Matematikte Altın Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.