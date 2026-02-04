YÖREX Nisan ayında kapılarını açıyor - Son Dakika
YÖREX Nisan ayında kapılarını açıyor

04.02.2026 12:27  Güncelleme: 12:33
Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 22-26 Nisan 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini bir araya getirecek fuar, yerel üretim ile küresel alıcıları buluşturacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 22-26 Nisan 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılacak. "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla düzenlenecek YÖREX, Anadolu'nun coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini Antalya'da bir araya getirecek.

Coğrafi işaretli ürünler Antalya'da buluşacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır; TOBB'un desteğiyle yerel ve yöresel ürünlere sahip çıkmak, kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarıp ekonomiye kazandırmak için 17 yıl önce Yöresel Ürünler Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatırken, proje kapsamında Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i düzenlediklerini kaydetti. Çandır, YÖREX'i bu yıl 22-26 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenleyeceklerini belirtti. Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu, kırdan kente göçü engellemenin yolunun yöresel ürünlere sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Çandır, "Yöresel ürünler, yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle hem yerel ekonomiyi ayakta tutan, hem de kültürel zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktaran mirasımızdır. Yöresel Ürünler Projemiz ve YÖREX'in ana hedefi bu mirasa sahip çıkmaktır" diye konuştu.

YÖREX, yerel üretici ile küresel alıcıyı buluşturuyor

Milli ekonomi, yerel üretimin ön plana çıktığı bir dönemde YÖREX'in daha da önem kazandığını kaydeden Ali Çandır, "Anadolu'nun tüketim alışkanlıklarını yerli üretimle buluşturduğumuzda kendi değerlerimizi tüketir, istihdamı büyütür, ekonomiyi canlandırırız" dedi. Başkan Ali Çandır, YÖREX'te TOBB organizasyonuyla yapılan ikili görüşmelerde büyük market zincirleri ve -e ticaret siteleriyle yerel üreticilerin bir araya geldiğini ve iş bağlantıları sağladığını hatırlatırken, bu yıl da küresel ölçekteki büyük alıcılarla yerel üreticinin B2B görüşmeleriyle yan yana geleceğini kaydetti. Çandır, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te çok sayıda iş bağlantısı sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

10 bin metrekarede binlerce ürün

YÖREX'in 10 bin metrekarelik alanda, 5 gün boyunca binlerce ürünü ziyaretçilerle buluşturacağını belirten Ali Çandır, fuara oda ve borsalar, kalkınma ajansları, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan yoğun katılım olacağını söyledi. Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin büyük bölümünün tarım ve gıda ürünleri olduğuna dikkat çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatının da YÖREX'e katılımını beklediklerini söyledi. Çandır, "YÖREX, bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanından gelen değerlerin ve yöresel ürünlerin buluşma noktası olacak" dedi. Çandır, YÖREX'e girişin ücretsiz olacağını belirtti.

YÖREX'ten sonra coğrafi işaretli ürün sayısı 1810 oldu

Coğrafi işaretli ürünlerin önemine de değinen Çandır, YÖREX'in başladığı dönemde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 1810'a ulaştığını, 873 yöresel ürünün ise tescil beklediğini kaydetti. YÖREX sayesinde coğrafi işaret farkındalığının arttığını belirten Çandır, Türkiye'nin 44 yöresel ürününün Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

