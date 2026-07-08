Yozgat'ın İhracatı Yüzde 19,4 Arttı - Son Dakika
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Yozgat'ın İhracatı Yüzde 19,4 Arttı

08.07.2026 10:17
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Yozgat, giyim sektörü ile 6 ayda 10,6 milyon dolar ihracat yaptı, Çekya en büyük partner oldu.

Yozgat'ın 6 aylık ihracatı olan 10 milyon 636 bin doların, 3 milyon 970 bin dolarını giyim ve konfeksiyon sektörü karşıladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 10 milyon 636 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren kent, geçen yıl aynı döneminde 8 milyon 911 bin dolar olan ihracatını yüzde 19,4 artırdı.

Üretimini dış pazarlara taşımayı sürdüren ilde, başta imalat sanayisi olmak üzere farklı sektörlerin katkısıyla ihracattaki yükseliş devam etti.

İhracatın lokomotifi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 3 milyon 970 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 791 bin dolar olan sektör böylece yüzde 42,24'lük artış sağladı.

Bu sektörü, 2 milyon 117 bin dolarlık ihracatla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 250 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 1 milyon 128 bin dolarla makine ve aksamları ile 1 milyon 83 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti.

Dış pazardaki etkinliğini artırmayı sürdüren Yozgat, bu yılın ilk yarısında 31 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirerek pazar ağını genişletti.

Kentin en büyük dış ticaret partneri, 2 milyon 886 bin 627 dolarlık ihracatla Çekya oldu. Çekya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 6 katın üzerinde artış gösterdi.

Almanya'ya yüzde 58,8 artışla 2 milyon 649 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, geçen yıl sınırlı seviyede ihracat yapılan İspanya'ya da dış satım yaklaşık 207 kat artarak 1 milyon 337 bin dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Ekonomi, İhracat, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ın İhracatı Yüzde 19,4 Arttı - Son Dakika

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