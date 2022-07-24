Yozgat'ta hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor

24.07.2022 11:05
Yozgat'ta hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden yararlanarak alternatif üretime yönelen ve ipek böceği kozası yetiştirmeye başlayan Yozgatlı çiftçiler, ilk hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden yararlanarak alternatif üretime yönelen ve ipek böceği kozası yetiştirmeye başlayan Yozgatlı çiftçiler, ilk hasadı yaptı.

Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü sakinleri, ekilebilir alanların ve meraların yetersizliği nedeniyle tarım ve hayvancılığa alternatif olarak devlet desteğiyle ipek böcekçiliğine yöneldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" kapsamındaki projeye başvuran 4 çiftçi, 2021 yılında aldıkları hibe desteğiyle köylerinde birer dekar alana 300'er dut fidanı dikti, 110'ar metrekarelik "ipek böceği besleme evi" yaptı.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Kozabirlik) bu yıl 40'ar bin ipek böceği larvası alan 4 çiftçi, yaklaşık 40 gün dut yaprağıyla yaptıkları beslemenin ardından ilk hasadı gerçekleştirdi.

Kilogramı 180 liradan satılıyor

İpek böceği kozası hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, 4 çiftçiye toplam 480 bin lira hibe verildiğini söyledi.

Özkaya, ipek böcekçiliği denildiğinde Bursa ve Eskişehir'in öne çıktığını belirterek, "Bakanlığımızın 2 yıldır uyguladığı projelerle ipek böcekçiliğinin Yozgat'ta da gayet güzel yapıldığını gördük. 4 dekarda bunu başlattık ama üreticimizin bu işi büyütme yönünde gayretleri olacak. İpek böcekçiliğinin sadece Çekerek ilçesinde değil, Yozgat'ın her yerinde yayılmasını ve alternatif bir gelir kaynağı olmasını amaçlıyoruz." dedi.

İpek böceğinin özel iklim ve toprak yapısı istemediğine değinen Özkaya, "Dut yaprağından besleniyor. Pazarlama problemi yok. Kilogramı ortalama 180 liradan satılıyor." diye konuştu.

"Bu sene 40'ar kilogram ürettik"

Çiftçilerden Yasin Çetin, Kozabirlik tarafından kendilerine larva gönderildiğini ve 40 günde kozaların hasat edildiğini anlattı.

Köyde hayvancılıkla uğraştıklarını ve ipek böceğinden ek gelir elde ettiklerini dile getiren Çetin, "Üretim masrafı yok. Dut fidanlığımız var, yaprakları topluyoruz, getiriyoruz veriyoruz. Bu sene 40'ar kilogram ürettik. Yavaş yavaş tecrübe kazanacağız. İleride daha yüksek miktarda üretmeye başlayacağız." diye konuştu.

Emin Çetin de devletin verdiği hibeyle üretim yapmaya başladıklarını ve çok memnun olduklarını söyledi.

Gelecek yıllarda üretim alanını genişletmeyi planladıklarını belirten Çetin, "30-40 günlük süreçte güzel parası var. Herkese tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Zeynel Kılınçer ise pazar sıkıntısı olmayan üretimi tüm çiftçilere tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Bu işte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu işi sevdik, memnunuz. Dut fidanlarının iyi gelişmemesinden dolayı bu sene bir dönem hasat yaptık ama gelecek yıl iki dönem hasat yapacağız. İpek böceği yetiştirmek kolay bir iş, diğer işlerimizi de hiç aksatmıyor. Köyümüzden ve Sorgun ilçesinden ipek böcekçiliği yapmak isteyenler var."

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Kaynak: AA

Çekerek, Yozgat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor - Son Dakika
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