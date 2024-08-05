Yozgat'ta Kadın Üretim Kooperatifi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Kadın Üretim Kooperatifi Faaliyete Geçti

Yozgat\'ta Kadın Üretim Kooperatifi Faaliyete Geçti

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde kurulan Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi, kadınların ev ekonomilerine ve sosyal hayata katkı sağlıyor.

05.08.2024 10:54
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde kuruluşundan 2.5 yıl sonra tekrar faaliyete geçen Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi, beldedeki kadınların hem ev ekonomilerine hem de sosyalleşmesine katkı sunuyor.

Bahadın Beldesi'nde 3 yıl önce yöresel ve doğal ürünleri Türkiye'ye tanıtıp üreten kadın istihdamını artırmak amacıyla Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu. Son 2.5 yıldır kapalı olan kooperatifi haziran ayında Sultan Şimşek devralarak 11 kadına istihdam sağladı. 2 ay önce tekrardan faaliyete geçen kooperatifte kadınlar yufka ekmek, kesme aşı, gözleme, işli, reçel ve madımak üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı. Beldedeki kadınlar da ayrıca evlerinde yaptıkları yöresel ve el işi ürünleri kooperatife satarak kendilerine gelir sağlıyor. Kooperatifte kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları ürünleri satarak beldenin tanıtımına ve aile bütçelerine destek oluyorlar.

"Kendi paramızı kazanıyoruz"

Kooperatifte çalışan 67 yaşındaki Münevver Kömüşdoğan, boş zamanlarını üreterek geçirdiğini söyleyerek, "Kadın kooperatifimizde çalışıyoruz, kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz, eşimin eline bakmıyorum. İstediğimizi alıyoruz, istediğimiz gibi harcıyoruz. Eşimizden para istemiyoruz. Bu şekilde geçiniyoruz. Evde boş oturmaktansa burada vakit geçiriyoruz, arkadaşlarla sohbet edip işimizi yapıyoruz. Yaşım 67, çalışmaya devam ediyorum. Burada kesme aşı, erişte, reçel, işleme yapıyoruz, yufka ekmek yapıp satıyoruz. El işlerimiz var ayrıca onları yapıyoruz. Çok güzel de satışımız var, ürünler saçtan inmeden bitiyor" dedi.

Durdu Aktürk ise "Burada gözleme, yufka yapıyoruz, ayrıca el işi yapıp burada satıyoruz. Boş zamanlarımızı buraya gelerek değerlendiriyoruz. Mutluyum burada" ifadelerine yer verdi.

"Beldedeki kadınlarımıza destek oluyoruz"

Bahadın Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Sultan Şimşek de kooperatifin 2.5 yıldır kapalı olduğunu ve işletmesini alarak burayı faaliyete geçirdiğini belirterek, "Burası 3 yıl önce açıldı ama 2.5 yıldır kapalıydı, işlemiyordu. Burayı ben haziran ayında aldım, işletmeye başladık. Kadınlarımız burada gözleme, yufka ekmek ve işleme yapıyorlar ayrıca evlerinde de kestikleri hamurları, yaptıkları el işi ürünleri buraya getirip satıyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. 11 üyemiz var, kadınlarımız evlerinde yaptıkları ürünleri bizlere satıyorlar, biz de onlara destek oluyoruz. Hem sosyalleşiyorlar burada hem de ev ekonomilerine destek oluyorlar. Satışlarımız çok iyi, dışarıdan gelen vatandaşlar ürünlerimizi alıyor, yurt dışından gelenler yapılan ürünlerden alıyorlar, biz kadınlarımıza destek oluyoruz, günlük yevmiye veriyoruz, akşam 5'e kadar çalışıyorlar, onlarda burada çok yoruluyorlar. Günlük 600 lira yevmiye alıyorlar" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kadın Üretim Kooperatifi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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