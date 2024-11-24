Yozgat'ta Kar Yağışı Lastikçileri Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta Kar Yağışı Lastikçileri Doldurdu

Yozgat\'ta Kar Yağışı Lastikçileri Doldurdu

Yozgat'ta kar yağışı sonrası lastikçi yoğunluğu arttı, sürücüler kış lastiği için sıraya girdi.

24.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yoğun şekilde başlayan kar yağışı, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Yozgat'ta meteorolojik uyarıların yapılmasına rağmen kışlık lastik değiştirme işini son zamanlara bırakan araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sürücüler yoğunluğa rağmen sıra beklemeyi göze alırken lastikçiler de hafta sonu bile olsa fazla mesai harcadı.

"Kar yağınca ciddi şekilde yığılma oldu"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde oto lastik firması bulunan ve yaklaşık 5 yıldır bu sektörde hizmet veren Emrullah Aydoğan, kar yağışlarıyla birlikte yaşanan talep yoğunluğundan bahsetti. "Müşterilerimizi kar gelmeden lastiklerinizi değiştirin, diyerek çok uyardık ama müşterilerimiz gelmedi. Şimdi kar yağdı. Ciddi şekilde yığılma var. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Pazar günleri iş yerimizi açmazdık ama yoğunluktan dolayı açtık"

Pazar günleri iş yerinin tatil günü olduğunu ifade eden Aydoğan, "Normalde biz Pazar günleri iş yerimizi açmazdık. Ancak hastane işi olan veya uzun yola gidecek olan müşterilerimiz var. O yüzden şu anda mesai gözetmeksizin geç saatlere kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kışlık ve yazlık lastik arasında çok büyük fark var"

Ayroğan, mevsimlerin lastiklerin arasında ciddi farlar olduğunu ifade ederek, "Kışlık ve yazlık lastik arasında çok büyük farklar var. Bir kere üretim amaçları farklı. Kauçukları da farklı. Yazlık lastik soğukta ve karda tutmaz. Kar olduğu zaman araba durduğu yerden bile kalkmaz. Kışlık lastik çok önemlidir. Hayati önem taşıyor. Sürücüler karda, buzda, uzun yola çıktıklarında sıkıntı yaşamak istemiyorlarsa kışlık lastiğin mutlaka taktırılması lazım. Özellikle karın bol olduğu bizim bölgemiz gibi bölgelerde takılmalıdır" cümlelerini kullandı.

"İkinci el lastiklere aşırı derecede rağbet var"

Sıfır lastik fiyatlarının oldukça arttığına değinen Emrullah Aydoğan, "Lastik fiyatları enflasyonla birlikte oldukça arttı. Müşterilerimizin çoğu zaman sıfır lastik almak için imkanı olmuyor. Kredi kartına taksit sayıları da azaldı. Bu yüzden ikinci el lastiklere aşırı derecede rağbet var. İkinci el lastik alanlar yırtık ve çatlak olup olmadığına, diş derinliğine baksınlar. Bunlar önemlidir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ekonomi, yozgat, kar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kar Yağışı Lastikçileri Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kar Yağışı Lastikçileri Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.