Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Arpa Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Arpa Hasadı Erken Başladı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler, arpa hasadına 2 hafta erken başladı. Kuraklık nedeniyle verim endişesi yaşayan çiftçiler, arpadan istedikleri verimi alamadıklarını ifade etti. Hasat mevsiminin erken başlamasıyla birlikte biçerdöverler de tarlalarda çalışmaya başladı.

11.06.2024 11:19
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İç Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden olan Yozgat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl arpa hasadı, 2 hafta erken başladı. Hasada başlayan üreticiler, kuraklık nedeniyle arpadan istedikleri verimi alamadıklarını ifade etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler, arpa hasadına erken başladı. Normal şartlarda haziran ayının sonunda başlanılan arpa hasadı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bu yıl 2 hafta önceden başladı. Yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle çiftçiler verim endişesi yaşıyor.

Hasat mevsiminin erken başlamasıyla Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin de mesaileri başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen biçerdöverler, il ekonomisinde önemli yere sahip olan arpayı hasat ediyor. Geçen yıl dönümü 100 liraya hasat edilen arpa, bu yıl 130 liraya hasat ediliyor.

Yerköy'de uzun yıllar biçerdöver işiyle uğraştığını belirten Fatih Biçer, bu yıl arpa hasadına kuraklık nedeniyle 2 hafta önce başladıklarını söyledi. Biçer, "Bu yıl hava sıcak olduğu için arpa hasadı 15 gün erken başladı. Bazı bölgelerimizde son günlerde etkili olan dolu yağışı arpaya zarar verdi" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerköy, Yozgat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Arpa Hasadı Erken Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Arpa Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
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