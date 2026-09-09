Yozgat’ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton - Son Dakika
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Yozgat’ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton

Yozgat’ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton
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Yozgat’ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlandı.

Yozgat'ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlandı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle 41 bin 210 tona gerileyen nohut üretiminin, bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 57 bin tona ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta nohut hasadında sona gelindi. Mevsimin yağışlı geçmesi tarımsal üretime olumlu yansırken, aralıklarla etkili olan dolu yağışı ise bazı bölgelerde nohut ve mercimek tanelerine zarar verdi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde alınan verilere göre Yozgat'ta geçen yıl 586 bin 78 dekar alanda nohut ekimi yapılırken, 2026 üretim sezonunda ekim alanı 493 bin 589 dekara geriledi. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle yaklaşık 41 bin 210 ton nohut üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl yağışların etkisiyle üretimin 57 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerine göre Yozgat, 2024 yılında 72 bin 131 ton nohut üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Ankara 92 bin 944 tonla ilk sırada bulunurken, Konya 50 bin 571 tonla üçüncü sırada yer aldı.

Yozgat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı bazı tarım arazilerinde nohutta zarara yol açtı. Hasadın büyük bölümünün dolu yağışından önce tamamlanması nedeniyle kent genelinde ciddi bir ürün kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Nizamettin Dolgunyürek, nohut hasadının son bölümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dolgunyürek, bu yıl dolu nedeniyle kendi tarlalarında bekledikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Şu anda Yozgat'ın son nohut hasadını yapmaktayız. Daha önce yarısını yapmıştık. Sezon bittiği için nohutları mecburen yeşil yeşil biçiyoruz. Bu sene bizim nohut verimimiz doludan dolayı düşük oldu. Şu anda istediğimiz verimi alamadık. Ama geçen yıl bu seneye göre verimimiz yüksekti" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat’ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton - Son Dakika

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