Yozgat'ta Pekmez Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Pekmez Üretimi Başladı

Yozgat'ta üzümlerden geleneksel yöntemlerle pekmez yapımına başlandı, özel toprak kullanılıyor.

15.09.2024 19:21
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Lezzeti topraktan gelen şifa kaynağı pekmezin zahmetli yolculuğu başladı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde her yıl eylül ayının ortalarında üzüm bağları bozularak toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmezin lezzeti ise şıranın içine atılan ve kayalık alanlardan toplanan özel beyaz topraktan geliyor.

Yozgat'ta kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez üretimi, bağ bozumu ile birlikte başladı. Çekerek ilçesinde toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar, pekmeze akışkanlık ve kıvam vermesi için Bayındırhüyük köyünde kayalık alanlardan kazma ve kürek yardımı ile pekmez toprağı çıkarıyor. Sabahın erken saatinde üzüm bağlarının yolunu tutan vatandaşlar, üzümün pekmeze olan yolculuğunu başlatıyor. Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, tüketilmek üzere hazır hale geliyor.

"Bu toprağı katmazsak pekmez olmuyor"

Bayındırhüyük köyünde yaşayan Durak Özkan, dağlık ve kayalık alanlardan pekmez toprağı çıkardıklarını söyleyerek, "Üzümden pekmez yapmak için doğal toprak kazıyoruz. Bu toprak Çekerek çevresinde sadece bizim köyümüzde bulunuyor. Bu olmadan pekmezin şırası durulmuyor. Dolayısıyla da pekmez olmuyor, bu nedenle de bu toprağı pekmeze katmak zorundayız." dedi.

"Pekmez üretimi zahmetli oluyor"

Pekmez yapımına başladıklarını belirten Arpaç köyünden Seyit Erol ise, bağ bozumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek pekmez yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi. Erol, "Üzümleri bağdan traktörlerle getiriyoruz, burada olmazsa olmaz pekmez toprak katıp eziyoruz. Bu toprağı bayındırhüyük köyünden getiriyoruz, bu toprak olmazsa pekmez olmuyor. Daha sonra süzdüğümüz üzüm suyunu kazanlarda 4-5 saat kaynatıyoruz ve pekmez yapımını tamamlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Pekmez Üretimi Başladı - Son Dakika

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