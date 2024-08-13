Yozgat\'ta Yarı Değerli Taşların Ekonomiye Kazandırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Ekonomi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağlık alanlardan çıkartılan ametist, kalsedon, kuvars, jasper ve agat gibi yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Aydıncık ilçesinin dağlık kesimlerinde çıkartılan yarı değerli taşların bulunduğu 281 hektar rezerv alanının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Mor yakut olarak bilinen ametist taşı başta olmak üzere birçok renkli ve yarı değerli taşların bulunduğu maden sahasında 2020 yılında bir işletme tarafından arama ve işletme ruhsatı alındı. Şirket ortaklarından Ahmet Demirel yer altındaki yarı değerli taşların ülke ekonomisine kazandırılması için raporlar hazırlayıp çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Projeler hazırlıyoruz"

Aydıncık Belediye Başkanlığı döneminde 2004 yılında bir gezi esnasında ametist ve mor yakut diye adlandırılan taşları, ilçeye bağlı Üzümlük köyünün yüksek alanlarında tespit ettiklerini belirten Ahmet Demirel, "Bu taşları ekonomiye nasıl kazandırırız diye bazı çalışmalar yaptık. Kadın girişimci kooperatifi kuruldu. Bu kooperatif bu taşların tanıtımını, işlemesini yapmaya başladı. 2020 yılının 10'uncu ayında bir maden yüksek mühendisi arkadaşı ilçeye davet ettim. Bu sahayı gezdirip bilgilendirdim. Bu madenleri değerlendirelim, Türk ekonomisine katkı sağlayalım dediler. Biz o sahayı Türkiye'de 6 tane yer ihaleye çıktı ve biz aldık. Ön arama, iki yıl genel arama, şu anda da detaylı arama yapıyoruz. 2027'ye kadar arama ruhsatı olarak bizde saha, bizim dışımızda Aydıncık'ta yapılan bu taşla ilgili resmi hiçbir ocak yok, ocağın sahibiyiz biz. Neslimize bırakacağımız kalsedon, kuras, mor yakut dediğimiz ametist taşların birçok faydası var, bunu ülke ekonomisine nasıl kazandırırız diye projeler hazırlıyoruz. Bu taşlar en az 10 milyon yıl önce toprak altında bazı dağlarda meydana çıkmış olan taşlardır. Derinliklerinde bunun kalsedon, kuvars, kuvarsın olduğu yerde başka minerallerin de olduğunu tespit ettik. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Kazmayı vurduğunuz her yer rezerv"

Maden sahalarının 281 hektarlık bir alan olduğuna da değinen Demirel, "Burada biz şunu hep söylüyoruz hem yerli hep yerli olsun ama ülke ekonomisine katkı da bulunsun. Sahada 2020'den beri çalışma yapıyoruz, orada yüzeysel karot çalışmamızı yaptık, 100 metrenin üzerinde sondaj ve yine karot çalışmalarımızı yaptık. Detaylı ve genel aramadayız, bunlarda kuvars elde ettik. Kuvars var, kalsedon var, mor yakut dediğimiz ametist var, diğer taşlar var, agatlar var. Bir yerde olan ürün değil, burada birçok ürünün birlikte olduğu 281 hektarlık bir alan. Rezerv her taraf rezerv, adım attığınız yer taş. Kazmayı vurduğunuz her taş, derinliklere indikçe daha kaliteli, daha morları çıkıyor. Sahamızı tahrip etmeden, doğaya zarar vermeden ekonomiye döndürmektir bütün niyetimiz, inşallah da halisane bu işi başaracağız. Çok acele etmiyoruz, ağır adımlarla ama sağlam adımlarla gidiyoruz. Türkiye'de şu anda ikinci büyük sahaya sahip olan bir yer Aydıncık" şeklinde konuştu. - YOZGAT