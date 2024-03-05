Yozgat'ta yetiştiriciler yeni doğan kuzularla sürülerini büyütüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta yetiştiriciler yeni doğan kuzularla sürülerini büyütüyor

Yozgat'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yeni doğan kuzuların mutluluğunu yaşarken sürülerini de büyütüyor. Yozgat'ın coğrafi yapısı hayvancılığa elverişli alanların varlığını gösteriyor. Şubat ayıyla birlikte dünyaya gelen kuzular, besicileri sevindiriyor. Besiciler, kuzuların doğumuyla birlikte umutla bekledikleri tatlı bir telaş yaşıyor. Yozgat'ta doğan kuzular, sık sık güneşe çıkarılıyor ve kış güneşinden faydalanıyor. Yetiştiriciler, çocuklarıyla birlikte hayvancılıkla uğraşıyor ve sürülerini büyütüyor.

05.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:38
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Yozgat'ta yetiştiriciler yeni doğan kuzularla sürülerini büyütüyor

YOZGAT - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geçim kaynaklarının arasında olduğu Yozgat'ta yetiştiriciler, yeni doğan kuzuların mutluluğunu yaşarken bu sayede sürülerini de büyütüyor.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Yozgat'ta coğrafi yapı nedeniyle hayvancılığa elverişli alanların varlığı öne çıkıyor. 270 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu Yozgat'ta şubat ayı ile birlikte dünyaya gelen kuzular, yetiştiricileri mutlu ediyor. Bozkırda hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarının sevincini yaşıyor. Aylarca ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan besiciler, umutla bekledikleri kuzuların dünyaya gelmesiyle tatlı bir telaş yaşıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Yozgat'ta doğan kuzular gelişimleri için sık sık güneşe çıkartılıyor. Doğum için bekleyen koyunlar da kış güneşinden faydalanıyor

Yozgat merkeze bağlı Bayatören köyünde besici Hasan Şahiner, 15 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyerek, "500 kadar koyunum, 500'e yakın da kuzum var, bazıları ikiz. Bizim bu arazide yayılım yok, mera da hiç yok. Hep yaylaya gidiyorum, hayvanlarımı orada otlatıyorum. Geri güzün buraya geliyoruz, bu şekilde hayvancılığı deva34m ettiriyoruz. Bu işi çocuklarla birlikte yapıyoruz." dedi.

Bölgede 20 yıldır çobanlıkla uğraştığını söyleyen Memiş Dağ ise işini severek yaptığını belirterek, sabahtan akşama kadar hayvanlarla uğraştığını ifade etti. Dağ, "Bu yıl koyunlar şubatta kuzulamaya başladı. Kuzulama artınca sürülerin sayıları da artıyor. Koyunlarımız çoğalıyor. 340 koyunumuz var, şu an 150'de kuzumuz var." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta yetiştiriciler yeni doğan kuzularla sürülerini büyütüyor - Son Dakika

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