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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: ORAN Kalkınma Ajansı, bin 200 projeye destek verdi - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: ORAN Kalkınma Ajansı, bin 200 projeye destek verdi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinde bu güne kadar bin 200 projeye destek verildiğini söyledi. Vali Özkan, yapılan yatırımların illere, ülkeye ve insanlara hayırlar getirmesini diledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: ORAN Kalkınma Ajansı, bin 200 projeye destek verdi
17.01.2024 - 14:04,
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinde bu güne kadar bin 200 projeye destek verildiğini söyledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yılın ilk ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Yozgat'ta gerçekleştirildiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, yeni yıl ile birlikte ORAN Kalkınma Ajansı'nın 15. yılına girdiğini hatırlattı.

Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinde bu güne kadar ORAN Kalkınma Ajansı'nın bin 200 projeye destek verdiğini de ifade eden Vali Özkan, "İllerimizde insanımızın emeklerini üretime kazandırmak ve coğrafyamızı cazibe merkezi haline getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yapılacak yatırımların hem illerimize hem ülkemize hem de insanımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Yozgat TSO Başkanı Taylan Alakoç ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

Toplantıda gündemdeki maddeler değerlendirilerek karara bağlanılırken Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) için başlatılan ön başvuru süreçlerine ilişkin de bilgiler verildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: ORAN Kalkınma Ajansı, bin 200 projeye destek verdi - Son Dakika


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