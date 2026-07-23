YTÜ'de Finans Diplomasisi Eğitimi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras, Türkiye'nin uluslararası finans ekosisteminde etkin rol üstlenecek donanımlı ve vizyoner finans diplomatlarının yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Danışmanı ve YTÜ Öğretim Görevlisi Buket Salkım tarafından yürütülen "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" dersi kapsamında hazırlanan dönem projeleri, küresel finans, jeopolitik riskler ve ulusal güvenlik ekseninde ortaya koyduğu disiplinler arası yaklaşımla dikkati çekiyor.

Akademik bilgi ile uygulamayı buluşturan çalışmalar, finans diplomasisi alanında uluslararası standartlarda öncü örnekler sunuyor. "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" dersi, finansal sistemlerin uluslararası ilişkiler, jeopolitik ve güvenlik eksenindeki dönüşümünü ele alıyor.

Ders sayesinde öğrencilere, ekonomik yaptırımların küresel etkileri, rezerv para sisteminin işleyişi, finansal altyapıların jeopolitik önemi, veri istihbaratı ve finansal veri analitiğinin stratejik değeri, asimetrik enformasyonun ekonomik egemenlik üzerindeki etkileri ve küresel finansal mimarinin dönüşümü güncel örnekler üzerinden aktarılıyor.

Ders kapsamında her hafta ele alınan konuya uygun olarak, kamu kurumlarının alanında uzman üst düzey yöneticileri, deneyimli bürokratlar ve sektör profesyonelleri bilgi birikimlerini, uygulama deneyimlerini ve sektörel perspektiflerini öğrencilerle paylaşıyor.

Jeopolitik ve askeri gerilimlerin finansal sistem üzerindeki etkileri değerlendirildi

Ders kapsamında hazırlanan dönem projeleri arasında öne çıkan çalışmalardan birinde Orta Doğu'da artan jeopolitik ve askeri gerilimlerin finansal sistem üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Projede, uluslararası yaptırımlar, SWIFT dahil uluslararası ödeme sistemleri, enerji güvenliği, siber tehditler ve finansal mekanizmaların devletlerin dış politika ve güvenlik stratejilerindeki rolü analiz edilerek finansal araçların bugünün jeopolitik güç unsuru olarak nasıl kullanıldığı somut verilerle ortaya konuldu.

Bir diğer projede ise Güney Amerika'nın bölgesel ölçekte önemli ekonomilerinden biri, iç siyasi yapısı, makroekonomik kırılganlıkları, savunma sanayisi, sermaye piyasaları, finans diplomasisi perspektifiyle bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi.

Üniversite ile kamu kurumları arasında kurulan işbirliğinin güçlü ve başarılı bir örneği

Açıklamada görüşlerine yer verilen, YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras, söz konusu dersin üniversite ile kamu kurumları arasında kurulan işbirliğinin güçlü ve başarılı bir örneği olduğunu belirtti.

Aras, akademinin yalnızca akademik bilgi üreten değil, aynı zamanda küresel gelişmelere yön verebilecek stratejik çözümler geliştiren bir yapı olduğunu ifade etti.

SPK'nin finansal okuryazarlık konusunda ulusal ve uluslararası alanda çok önemli projeleri hayata geçirdiğini aktaran Aras, SPK'nin finansal okuryazarlığı sürdürülebilir kalkınma ve finansal güvenliğin temel bileşenlerinden biri olarak ele alan yaklaşımı ile YTÜ'nün akademik birikiminin oluşturduğu sinerjinin, ilerleyen dönemde de uluslararası standartlarda nitelikli çalışmalar üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Aras, mart ayında Küresel Para Haftası (Global Money Week-GMW) kapsamında tarihi Otağ-ı Hümayun binasında finansal okuryazarlık konulu önemli bir program gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Küresel Para Haftası Ulusal Koordinatörü de olan Buket Salkım, finansal okuryazarlık ve finans diplomasisi alanındaki çalışmalarıyla önemli bir açığı kapatırken, finans diplomasisi dersi ile öğrencilerimize finans ve stratejiyi birleştirmeyi öğretiyor." açıklamalarında bulundu.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin, üniversitenin araştırma kapasitesini, analitik yaklaşımını ve disiplinlerarası çalışma kültürünü başarıyla yansıttığına dikkati çeken Aras, "Finansal Okuryazarlık, Finans Diplomasisi ve Güvenlik" dersini alan öğrencilerin, küresel finansal gelişmeleri çok boyutlu değerlendirebilme, analitik düşünme becerisine ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek donanıma sahip olabilme yetkinliği kazandığını belirtti.

Aras, söz konusu çalışmalardaki hedeflerine değinerek, "Hedefimiz, Türkiye'nin uluslararası finans ekosisteminde etkin rol üstlenecek donanımlı ve vizyoner finans diplomatlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Buket Salkım, disiplinler arası bir anlayışla öğrencilere, finansal piyasalar ile uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimi analiz etmeleri için dönem projeleri hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerden, organize suç yapılarının küresel finans sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri istendi"

Aras, bu projeyi hazırlarken öğrencilerin finansal okuryazarlık, finans diplomasisi, ekonomik güvenlik ve küresel risk yönetimi gibi güncel konuları akademik bir bakış açısıyla ele aldıklarından bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ders kapsamında verilen uygulamalı ödevlerde öğrencilerden, devletlerin savaş ve kriz dönemlerinde yalnızca askeri güçle değil, finansal yaptırımlar, sermaye akımları, ödeme sistemleri, enerji politikaları ve ekonomik araçlar yoluyla üstünlük sağlamaya yönelik stratejileri analiz ederek, finansın modern savaşların belirleyici unsurlarından biri haline gelişini, kara para aklama ağları, kiralık IBAN yapılanmaları, yasa dışı sanal bahis ve kumar organizasyonları ile organize suç yapılarının küresel finans sistemi ve ekonomik güvenlik üzerindeki etkilerini akademik perspektifle değerlendirmeleri istendi."

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara da çağrıda bulunan Aras, küresel finansın dönüşümünü anlayan, stratejik bakış açısına sahip insan kaynağının her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtti.

Aras, finans alanında kariyer hedefleyen gençleri YTÜ'ye davet etti.

Dersin kurucusu ve yürütücüsü olan SPK Başkan Danışmanı ve YTÜ Öğretim Görevlisi Buket Salkım da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Finansal okuryazarlığı, bireylerin bilinçli finansal kararlar almasını sağlayan bir yetkinlik olmanın ötesinde, toplumların finansal risklere karşı dayanıklılığını artırarak ulusal finansal güvenliği güçlendiren ve ülkemizin küresel finans sisteminde daha etkin bir finans diplomasisi yürütebilmesine imkan sağlayan stratejik bir unsur olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.