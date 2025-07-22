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YTÜ'den Başarı Bursu Desteği

YTÜ\'den Başarı Bursu Desteği
22.07.2025 13:38
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Yıldız Teknik Üniversitesi, YKS'de başarılı öğrenciler için kapsamlı burs ve destek programı başlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren öğrenciler için kapsamlı destek programı açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fırsat eşitliği burslarının yanı sıra bu yıl uygulamaya alınan başarı odaklı tercih burslarıyla da YTÜ, gençleri destekliyor.

Mottosu "Sen de bir Yıldız ol" olan program, yükseköğretim yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen öğrencileri hem maddi olarak destekliyor hem de üniversitenin teknoloji ve inovasyon altyapısına doğrudan erişim sağlıyor.

Program kapsamında ilk 100'e giren öğrencilere, aylık 50 bin lira burs desteği, yurt, bilgisayar, kitap-kırtasiye desteği ve Yıldız Store çekiyle birlikte ilk yıl için toplam 515 bin liraya ulaşan bir destek paketi sunuluyor. Yurt imkanı sadece ilk 100'e giren öğrencilere sağlanıyor.

İlk 500'e giren öğrencilere ise 335 bin lira, ilk 1000'e giren öğrencilere 245 bin lira, ilk 2000'e yerleşip YTÜ'yü ilk üç tercihinden biri olarak seçen öğrencilere ise 155 bin lira değerinde burs ve startup destek paketi sunuluyor.

YTÜ'nün başarı bursları toplam 5 yılı kapsıyor

Burs alan öğrenciler, yalnızca finansal destekle sınırlı kalmıyor. YTÜ Yıldız Teknopark, YTU Startup House, Innovation Hub ve Yıldız Kaşifleri gibi yapılarla, öğrenciler fikirlerini projeye dönüştürme ve mentörlük alma fırsatına da sahip oluyor.

Bu yıl açıklanan burs programı, YTÜ Vakfı işbirliğiyle yürütülürken vakıf, yeni eğitim öğretim yılında fırsat eşitliği ve sosyal destek kapsamında bini aşkın öğrenciye 9 ay boyunca aylık 3 bin lira burs vermeyi sürdürüyor.

YTÜ'nün başarı bursları, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yılı kapsıyor. Burs, yurt ve kitap-kırtasiye desteği bu süre boyunca devam ediyor.

Bilgisayar ve Yıldız Store çeki yalnızca ilk yıl hediye edilecek. Bursların devamı için öğrencilerin genel not ortalamasının 3 ve üzeri olması gerekiyor. Başarı bursu değerlendirmesinde öğrencinin YTÜ'ye yerleştiği puan türündeki başarı sırası esas alınıyor.

"Tüm gençlerimizi Türkiye'nin Yıldızı YTÜ ekosistemine bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ'ye adım atan öğrencilerin, nitelikli bir eğitimle birlikte bilimsel üretime, inovasyona, teknolojiye ve girişimciliğe odaklanmasını kıymetli bulduklarını belirtti.

Debik, gençlerin YTÜ'ye adım attığında, fikirlerini gerçekleştirebilecekleri, projeye dönüştürebilecekleri ve insanlığa katkı sunabilecekleri bir ekosistemle tanıştığını aktardı.

Gençleri maddi ve manevi açıdan her zaman desteklediklerini vurgulayan Debik, "Fırsat eşitliği bursuna bu yıl başarı bursunu da ekledik. Burs ve startup paketimizi hazırlarken sadece başarıyı odağımıza koymadık. Başarıyı ödüllendirmekle yetinmeyecek ve gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak bir ortam sunacağız. Tercih yapacak olan tüm gençlerimize artık sen de bir 'Yıldız' ol diyor ve tüm gençlerimizi 'Türkiye'nin Yıldızı YTÜ' ekosistemine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Burs, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YTÜ'den Başarı Bursu Desteği - Son Dakika

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