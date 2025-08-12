YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon

12.08.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTU Racing, Formula Student Czech Republic 2025'te içten yanmalı motor kategorisinde birinci oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci takımı YTU Racing, geliştirdikleri YTR10C araçla, Formula Student Czech Republic 2025'te (Formula Öğrencisi Çek Cumhuriyeti) "İçten Yanmalı Motor" kategorisinde birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTU Racing, mühendislik ve pilotaj becerileriyle, Türkiye'yi gururlandırdı.

Toplamda 6 farklı kategoride podyuma çıkan ekip, topladığı puanlarla genel klasmanda zirveye yerleşerek Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırdı.

Topladığı yüksek puanlarla rakiplerini geride bırakan ekip, saatte 0-100 kilometre hızlanmayı, 3,2 saniyede gerçekleştirdi.

Takım, Genel Klasman (Overall), Dayanıklılık (Endurance) ve Hızlanma (Acceleration) kategorilerinde birinciliği göğüsleyerek, başarıya imza attı. Aracın teknik üstünlüğünü ve pilotların yeteneğini sergileyen takım, aynı zamanda diğer dinamik kategorilerde de zirveyi zorladı.

YTU Racing, Skidpad ve Verimlilik (Efficiency) kategorilerinde ikinciliği elde ederken, Autocross kategorisinde üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTU Makine Teknolojileri Kulübü'ne (MAKTEK) bağlı takımın, Formula Student Czech Republic'te elde ettiği şampiyonlukla göğüslerini kabarttıklarını belirtti.

Ekibin, artık bir marka haline geldiğini aktaran Debik, "Ekibimizin bu istikrarlı başarısı tesadüf olmayıp yılların birikiminin, disiplinli çalışmanın ve inovasyon tutkusunun en somut göstergesidir. Gençlerimiz, sadece bir araç tasarlayıp yarış kazanmadılar aynı zamanda mühendislik becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve liderlik vasıflarını en üst seviyede sergileyerek ülkemizin ve üniversitemizin eğitim felsefesini taçlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Debik, şampiyonluğun, atölyelerde filizlenen fikirlerin doğru vizyon ve destekle uluslararası alanda nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin en net göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanmaya ve her birinin hayallerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

14:26
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen’den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 14:56:18. #7.12#
SON DAKİKA: YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.