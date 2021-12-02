Üye Girişi
Yüce: "Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi" - Son Dakika

Yüce: "Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi"

02.12.2021 10:36
Yüce: "Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, 2021 yılında kentte konut satışlarının düşük olduğunu, arsa satışlarının ise artışa geçtiğini söyledi.

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, 2021 yılında kentte konut satışlarının düşük olduğunu, arsa satışlarının ise artışa geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın can damarı olarak nitelendirilen emlak ve inşaat sektörünün gelişmesi yönündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Uğur Yüce, geçmiş yıllara göre 2021 yılında Ordu'da konut satışlarında düşüş yaşandığını söyledi. Bu konuda pandeminin de etkisi olduğunu ifade eden Yüce, kentte arsa satışlarının konut satışlarının önüne geçtiğini, insanların artık şehir hayatından uzaklaşmak için müstakil evleri tercih etmeye yöneldiklerine değindi.

"Pandeminin de etkisiyle insanlar şehirden uzaklaşmak istedi, arsa talebi arttı"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların artık sakin ortamlarda yaşamak istediklerini, bu nedenle arsa satışlarındaki hareketliliğin arttığını belirterek, "2021 yılında, önceki yıllara göre hesaplarsak emlak satışları biraz daha yavaş geçmiş oldu, tabi burada pandeminin, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ilimizde 11 aydır yaşanmakta olan imar izninin olmayışı kentteki konut satışlarını etkiledi. 2021 yılında Ordu'da yeni inşaat ruhsatı olmadığı için çok fazla konut üretilmedi. Ancak Ordu'da genellikle arsa talebi çok fazla oldu. Pandemiden dolayı insanların köy gibi nezih yerlerde yaşama isteği ortaya çıktı. Pandemiden dolayı evlere hapis olan insanlar köy hayatı ve bahçeli ev arayışı içerisine geçti. Bu arada sanayi alanlarında arsa talepleri de olmuş oldu, imalathaneler ve yeni kurulacak olan alanlar için arsa istekleri oldu" dedi. - ORDU

Yüce: Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi
Yüce: Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi
Yüce: Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi

Uğur Yüce, Emlak, konut, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüce: 'Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? 10:31 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı 10:23 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:21 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
10:15 Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek
10:07 Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu!
09:58 Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı         
10:36
Ameliyatta hastanın yanlış ayağını kesen cerraha para cezası Ameliyatta hastanın yanlış ayağını kesen cerraha para cezası         
10:27
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yüce: "Ordu'da konut satışları düştü, arsa satışları hareketlendi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement