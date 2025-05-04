Yüksek Altın Fiyatları İmitasyon Takıyı Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksek Altın Fiyatları İmitasyon Takıyı Artırdı

Antalya'da düğün sezonunda, yüksek altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar imitasyon takıya yöneliyor.

04.05.2025 11:06
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YÜKSEK altın fiyatları nedeniyle düğün sezonunda vatandaşlar imitasyon takıya yöneldi. Antalya'da imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, "Talep genellikle aile baskısından ya da yöresel geleneklerden dolayı artıyor. İnsanlar gerçeğini alamadığı için bize geliyor" dedi.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları imitasyon takıya yönlendirdi. Antalya'da annesiyle birlikte imitasyon takı mağazası işleten Özge Portakal, son dönemde özellikle evlenecek çiftler ve yakınlarının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı ürün yelpazelerini genişlettiklerini söyledi.

'ALTIN FİYATI ARTINCA İŞLERİMİZ AÇILDI'

Altın fiyatlarının yüksekliğinin vatandaşları imitasyona yönlendirdiğini belirten Portakal, "Altın fiyatları arttıkça işlerimiz açıldı. İnsanlar maddi durumlarından dolayı altın alamıyor. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Özel atölyemizde istenilen takının birebir aynısını yaptırıyoruz" dedi.

300 TL'YE 40 BİN TL'LİK GÖRÜNTÜ

Üç yıl önce aile şirketi olarak bu işe başladıklarını anlatan Özge Portakal, "Ürünlerimiz kaliteye göre farklı fiyat aralıklarında. 300 TL'ye de bilezik var, 700 TL'ye de. Gerçeği 35-40 bin TL olan bir bileziği bizde 300 TL'ye almak mümkün" diye konuştu.

TALEP EN ÇOK DÜĞÜN SAHİPLERİNDEN

Müşteri portföylerinin büyük kısmını düğün yapacak çiftler ve yakınlarının oluşturduğunu ifade eden Portakal, "En çok evlenecek çiftler, nişanlılar, sünnet anneleri geliyor. Talep genellikle aile baskısından ya da yöresel geleneklerden dolayı artıyor. İnsanlar gerçeğini alamadığı için bize geliyorlar" dedi.

'DÜĞÜNDE TAKILSA FARK EDİLMEZ'

İmitasyon takıların görüntü olarak gerçek altından ayırt edilemediğini söyleyen Portakal, "Gram bazlı çalışmıyoruz ama görünüş olarak birebir aynısı. Düğünde takılsa fark edilmez" diye konuştu. Mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında Adana burması, Hint setleri, özel taşlı tasarımlar ve füzyon kelepçelerin olduğunu belirten Portakal, talep üzerine özel üretim yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Haber: Aysu DURSUN-İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksek Altın Fiyatları İmitasyon Takıyı Artırdı - Son Dakika

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