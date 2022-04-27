Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın - Son Dakika
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BBC

Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın

27.04.2022 14:31
Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın

İngiltere temelli enerji şirketinin yaptığı araştırma, ''vampir cihaz'' olarak adlandırılan, kapalı haldeyken bile büyük oranda elektrik tüketen cihazların, hanelerde yüzde 20'ye kadar fazla elektrik harcadığı gösterdi.

İngiltere'deki enerji şirketi British Gas'ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor. Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından harcanıyor. Bu da hane başına 147 sterlin, yani İngiltere'de ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

HOPARLÖRLER, LAPTOPLAR, MODEMLER...

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de bulunuyor. Televizyonu prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun İngiltere'deki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar için ise fatura şöyle:

Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin

Mikrodalga: 16,37 sterlin

Oyun konsolu: 12,17 sterlin

Bilgisayar: 11,22 sterlin

Şofben: 9,80 sterlin

Çamaşır makinası: 4,73 sterlin

Yazıcı: 3,81 sterlin

Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

'ELEKTRİK AKIŞINI KESİN'

Robson'un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleri ise şöyle:

''Akıllı prizlerde tüm elektrik akışını cep telefonundan görebiliyorsunuz. Geceleri kullanmadığınız cihazları bekleme moduna almak yerine elektrik akışını kesin. Cep telefonunuzu veya laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin. Cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığı edinin. Bu yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda pil ömrünüzü de uzatır.''

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Elektrik Faturası, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın - Son Dakika
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