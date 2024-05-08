Yüksekova'da ekim mesaisi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova'da ekim mesaisi başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı. Yüksekova'da en verimli topraklara sahip olan çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarına başladı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür etti ve daha bilinçli bir çiftçilik için çalışacaklarını belirtti.

08.05.2024 20:37
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Yüksekova'da ekim mesaisi başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı.

Hakkari bölgesinde en verimli topraklara sahip olan Yüksekova'da çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarına başladı. Çiftçilerin zorlu mesaisini yakında takip eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür etti. Başkan Perviz Geçirgen, "Çiftçilerimiz şimdi 80 dönümlük arazi üzerinde ekim yapıyorlar. Çalışmalar 6 traktörle yapılıyor. Bizde daha bilinçli bir çiftçinin olması için yerinde ziyaret edip istişarede bulunduk. Onlar için neler yapabiliriz onu konuştuk. Bizde süre zarfında ekilmemiş toprak bırakmadan çalışacağız. Yüksekova'nın üretimle anılması için çalışacağız. Ovamızda sadece tarım kalsın. Gelişen büyüyen bir Yüksekova'mız olsun artık" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da ekim mesaisi başladı - Son Dakika

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