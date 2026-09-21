Yumaklı, bu yıl üzüm rekoltesinin 3 milyon 850 bin tona ulaşmasını bekliyor - Son Dakika
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Yumaklı, bu yıl üzüm rekoltesinin 3 milyon 850 bin tona ulaşmasını bekliyor

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Yumaklı, bu yıl üzüm rekoltesinin 3 milyon 850 bin tona ulaşmasını bekliyor
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Bakan Yumaklı, Ankara Kalecik'teki bağcılık istasyonunda üzüm üretiminin bu yıl 3 milyon 850 bin tona çıkacağını bildirdi. Yumaklı, iyi giden yağışların üzümde ciddi rekolte artışı sağladığını, Türkiye'nin 2024 sonu itibarıyla kuru üzüm ihracatında lider olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret etti. Burada bağ bozumuna katılan Yumaklı, istasyonda 153 yerli ve yabancı çeşit asma olduğunu dile getirerek, "Önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi. Ülkemizin dört bir tarafında ülkemize has bitkisel ürün çeşitleri var. Bunların tamamı için hem bakanlığımız hem de üniversiteler çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Çünkü bu genetik kaynakları korumak ve gelecek nesillere bunları ulaştırmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye önemli bir üzüm üreticisi ülke"

Ankara'nın güçlü bir tarımsal altyapısı olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Ankara'da üretilen üzümün yarısı Kalecik ilçesinde. Kendine has aromasıyla özellikle Kızılırmak'ın etrafında oluşmuş olan çok yoğun bir üretim alanıyla hemen hemen her çeşit ürünün üretildiği yer. Türkiye önemli bir üzüm üreticisi ülke" diye konuştu.

"Bu sene yağışların iyi olması, üzümde ciddi bir rekolte artışına sebep oldu"

Yumaklı, Türkiye'nin 2024 sonu itibarıyla üzüm üretiminde dünyada 7. sırada olduğunu, kuru üzüm ihracatında da birinci sırada olduğunu söyleyerek, "Bu sene yağışların iyi olması, tüm ürünlerde olduğu gibi üzümde de ciddi bir rekolte artışına sebep oldu. Bu ürünlerin katma değerli hale gelmesi son derece önemli. Hem üretimin sürdürülebilmesi hem de gelecek dönemlerde ürünlerin aynı şekilde, aynı kalitede olmasının sağlanmasıyla ilgili. Bu manada özellikle katma değerli ürün haline getirmek, markalı ürün haline getirmekle alakalı hem biz bakanlık olarak hem de üniversitelerimiz birlikte özellikle Ankara Üniversitesi'yle birlikte çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu sene üzüm üretiminde artış olduğunu dile getiren Yumaklı, "2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2 buçuk milyon ton olmuştu. Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak" dedi.

"Bu sene bereketle beraber inşallah 140 milyon tonu üretimde aşmış olacağız"

Şubat ve nisan ayında zirai don ve geçen yıl kuraklık yaşandığını hatırlatan Yumaklı, bu olayların ürünleri de etkilediğini ifade etti. Bakan Yumaklı, "Bu sene bu bereketle beraber birlikte inşallah 140 milyon tonu üretimde aşmış olacağız. Devam eden ürünlerimiz var ama büyük oranda bitti diye varsayarsak eğer şimdi yeniden toprağa hazırlama, yeni ekim dönemine hazırlama dönemini yaşıyoruz. Çiftçilerimiz şimdi bunların hazırlıklarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Hem üreticimizin memnun olduğu hem tüketicimizin memnun olduğu bir süreci oluşturmaya gayret ediyoruz"

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonda piyasa regülasyonu yaptığını anlatarak, bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldığını sözlerine ekledi. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından, bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğiyle ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde, hem bizim ilgili kurumumuzun hem ülkemizdeki bütün tarafların bu manada bereketli bir yıl geçirmesi bizim açımızdan, ülkemiz açısından son derece mutluluk verici. Elbette hem üreticimizin kazanması hem de tüketicimizin uygun fiyata ürün alabilmesi, tüketebilmesi için bütün taraflar olarak gayret ediyoruz. Hem üreticimizin memnun olduğu hem tüketicimizin memnun olduğu bir süreci oluşturmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: İHA
PolitikaEkonomiTürkiyeKalecikAnkaraGüncelSon Dakika

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