Yumurtaya gelen zam, enflasyonu da geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yumurtaya gelen zam, enflasyonu da geride bıraktı

Geniş Video İzle

Son dönemde yumurtaya yapılan zam, enflasyonu da geride bıraktı. Boyutları ve fiyatı değişse de 30'lu yumurta koli kimi markette 260 liraya dayandı. vatandaşlar son dönemde yumurtaya ardı ardına gelen zammın nedenini merak ediyor. Bu haliyle yumurta fiyatları aylık enflasyon fiyatlarını da geride bıraktı.

14.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelde yaz aylarında fiyatı ucuzlayan yumurta, kış yaklaşırken bu kez zamlarla gündemde. Tüm Türkiye genelinde son iki haftada yumurtaya gelen zamlar yüzde 30'a yaklaştı. Ortalama bir yumurtanın fiyatı 8 lira oldu.Tüketiciler, afaki artış karşısında şaşkına döndü.

2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti. NTV'nin hazırladığı habere göre yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

YUMURTANIN TANESİ 8 LİRA OLDU

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Yumurta fiyatlarından esnaf da dert yandı. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTARKEN FİYAT NASIL YÜKSELDİ?

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurtaya gelen zam, enflasyonu da geride bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Cam:
    Ziyaya sorsan enflasyon düşüyor 9 0 Yanıtla
  • Orhan Yüksel:
    En büyük sorun esnafın 0-300 altında kazandığında zarar ediyormuş gibi algı yapması. Bunca yıllık esnaflık yaptık en fazla kâr oranı @ olmuştur.Biz bu kazançla 3 kat ev yaptık arabamızı aldık.Allahın verdiği nimetlere şükrettik. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yumurtaya gelen zam, enflasyonu da geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.