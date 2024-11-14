Yumurtaya gelen zam, enflasyonu da geride bıraktı

Ekonomi

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Genelde yaz aylarında fiyatı ucuzlayan yumurta, kış yaklaşırken bu kez zamlarla gündemde. Tüm Türkiye genelinde son iki haftada yumurtaya gelen zamlar yüzde 30'a yaklaştı. Ortalama bir yumurtanın fiyatı 8 lira oldu.Tüketiciler, afaki artış karşısında şaşkına döndü.

2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti. NTV'nin hazırladığı habere göre yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

YUMURTANIN TANESİ 8 LİRA OLDU

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Yumurta fiyatlarından esnaf da dert yandı. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTARKEN FİYAT NASIL YÜKSELDİ?

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.