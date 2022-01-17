Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır

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Türkiye'nin bu yıl banttan indirmeye hazırlandığı TOGG dünya manşetlerinde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'a son övgü Yunan basınından geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir hayalini gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

CES 2022'DE TOGG'A BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim grubu tarafından üzerinde çalışılan yerli otomobil aşama aşama tamamlanıyor. Tamamen elektrikli olacak olan ve alanında öncü araçlar arasında yer alacak TOGG'un SUV'dan sonra sedan modeli de büyük ilgi çekmişti. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de de sergilenen TOGG dünyanın önemli medya kuruluşlarının manşetlerini süslemişti.

2023'TE SATIŞA ÇIKACAK

Yunanistan basını Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olduğu belirtilen yerli otomobilde adım adım sona gelindiği belirtildi. Aracın bu yıl içinde banttan indirileceği, 2023 yılında da iç pazarda ve dış pazarda satışa çıkarılacağı haberin detaylarında yer aldı.

"2030'A KADAR 1 MİLYON ÜRETİM"

Hayli dikkat çekici ifadelerin yer aldığı haberde Gemlik'teki fabrikaya da vurgu yapıldı. TOGG ile ilgili "İlk Türk otomobillerinin üretimi, bu yıl içinde yılda 175.000 araç kapasiteli Gemlik fabrikasında başlayacak. Üretimin 2030 yılına kadar bir milyona çıkması öngörülüyor. İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır." ifadeleri kullanıldı.