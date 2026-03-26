Yunanistan'da Asgari Ücret Artışına Tepkiler

Yunanistan'da hükümetin açıkladığı asgari ücret artışına muhalefet partilerinden tepki geldi.

Milletvekili Pavlos Hristidis, PASOK adına yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 avroluk brüt artışın, hükümet politikalarının başarısızlığını ortaya koyduğunu belirterek söz konusu artışın "yetersiz ve beklentilerin altında" olduğunu söyledi.

Hristidis, Yunanistan'ın satın alma gücü bakımından Avrupa Birliği'nin son sıralarında yer aldığını, düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri nedeniyle insanların hayatının giderek zorlaştığını ifade etti.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada ise açıklanan artışın, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yetmeyeceği vurgulanarak yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında ücret artışlarının etkisinin sınırlı kaldığına işaret edildi.

Yeni Sol da artışı "hesap hilesi" olarak nitelendirerek çalışanların eline geçen tutarın günlük yaklaşık 1 avro seviyesinde kaldığını ve bunun, hayat pahalılığı karşısında anlamlı bir katkı sağlamadığını kaydetti.

Muhalefet partileri, "ücretlerin; taraflar arasında yapılacak toplu sözleşmelerle belirlenmesi ve çalışanların alım gücünü artıracak daha kapsamlı ekonomik politikaların hayata geçirilmesi" çağrısında bulundu.