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Ekonomi

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Ayvalık'ta

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Ayvalık\'ta

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Ayvalık Ticaret Odası'nın konuğu oldu. Konuğun ziyaretinde kültürel ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi vurgulandı.

07.05.2024 08:51  Güncelleme: 08:56
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Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas Ayvalık Ticaret Odası'nın konuğu oldu. Yunan bürokrat, ilçede Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Bakanı Mesut Ergin'i de makamlarında ziyaret ederek, Ege'nin iki yakasında kültürel ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi her türlü desteğe hazır olduğunun mesajlarını verdi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'a Ayvalık'ta ki temaslarında eşi Kostantina Konstas da eşlik etti.

Ayvalık'taki önce Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret eden Alexandros Konstas, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden göreve gelen Belediye Başkanı Ergin'e başarılar diledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ın Ayvalık'taki ikinci durağı ise Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'a yönelik oldu.

Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve turizm rehberlerinin de eşlik ettiği buluşmalarda, iki yaka arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda işbirliklerini sürmesi ve her iki halk arasında kültürel etkinliklerle bağların güçlenmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu.

ATO Başkanı Ali Uçar ve ATO yönetimi tarafından ağırlanan Konstas, Ayvalık Ticaret Odası'nda ise Yunanistan'a yönelik kapıda vize uygulaması işlemlerini yerinde inceledi.

ATO yöneticileriyle gerçekleşen toplantıda Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında varılan anlaşma sonucunda Ege Denizi'ndeki 5 ada için başlatılan kapıda vize uygulamasının 10 adaya yükseltildiğini hatırlattı.

Kapıda Vize uygulamasıyla Türklerin, Yunan Adaları'nı gezip, görebilme imkanına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, randevu sisteminde zaman zaman meydana gelen aksamalarla ilgili sorunları ise yazılımı üstlenen firmanın çözümleyeceğini vurguladı.

ATO Başkanı Ali Uçar'ın; Kapıda Vize uygulaması sırasında bazı acente çalışanlarının mağduriyetler yaşadığına ilişkin hatırlatmasını da değerlendiren Alexandros Konstas, "Tüm bu sorunların çözümlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kapıda Vize uygulamasının daha çabuk olabilmesi içinde gerekli girişimleri yaptık. Tüm bunların dışında karşılaşılabilecek yeni sorunları da ortadan kaldırabilmek için de elimden geleni yapmaya hazırım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunanistan İzmir Başkonsolosu Ayvalık'ta - Son Dakika

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