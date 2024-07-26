Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'daki Kalem Okullarında Türk kültürünü tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'daki Kalem Okullarında Türk kültürünü tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü Cakarta temsilciliği, Endonezya'daki Kalem Okullarında ortaokul ve lise öğrencilerine Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıttı. Enstitü tarafından düzenlenen konferans, sergi ve gastronomi faaliyetleri ile Türk kültürü ve Türkçe öğretimi tanıtıldı. Kalem Okulları Müdürü, öğrencilerin Türkiye'yi daha yakından tanıması için Yunus Emre Enstitüsü'nden tanıtım programı talep ettiklerini belirtti. Yunus Emre Enstitüsü Cakarta Koordinatörü ise Türkçenin müfredatta yer alması ve Türk kültürünün tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini ve gelecek dönemde Türkçe öğretimi faaliyetleri ve geleneksel Türk okçuluğu kursları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

26.07.2024 12:37
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Yunus Emre Enstitüsü Cakarta temsilciliği, Endonezya'daki Kalem Okullarında ortaokul ve lise öğrencilerine Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıttı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsünün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan temsilciliği tarafından Türkiye'nin kültürel değerlerinin geniş kitlelere tanıtıldığı çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Enstitü, ülkenin saygın eğitim kurumları arasında yer alan Kalem Okullarında Endonezyalı ortaokul ve lise öğrencilerine Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıttı. 5 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı okulda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtıldığı konferans, sergi ve gastronomi faaliyeti olmak üzere bir dizi etkinlik düzenlendi.,

"Türkçe öğretimi faaliyetleri ve geleneksel Türk okçuluğu kursları düzenlemeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalem Okulları Müdürü Zahid Purna Wibawa, başarılı öğrencilerine burs vererek eğitimlerine yurt dışında devam etme imkanı sağladıklarını belirtti.

Wibawa, "Öğrencilerimizin ilgi duyduğu Türkiye'yi daha yakından tanımaları amacıyla Yunus Emre Enstitüsünden bir tanıtım programı düzenlemesini talep ettik. Enstitüye, düzenlediği çeşitli faaliyetler için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Cakarta Koordinatörü Cemal Şahin, enstitülerinin Cakarta'da gerçekleştirdiği faaliyetlerin olumlu yansımasına tanıklık etmeye devam ettiğini kaydetti.

Şahin, başkentteki önemli eğitim kurumlarından Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımına ilişkin talepler aldıklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar 10'a yakın okulda Türkiye'yi tanıtan faaliyetler düzenledik. Faaliyetlerimiz kapsamında kurumlardaki yetkili kişilerle görüşerek ülke genelinde Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak müfredatta yer almasına ilişkin çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Türk kültürünü tanıttığımız programın yanı sıra Kalem Okullarında gelecek dönemde Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe öğretimi faaliyetleri ve geleneksel Türk okçuluğu kursları düzenlemeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Konferans, Endonezya, Türkiye, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'daki Kalem Okullarında Türk kültürünü tanıttı - Son Dakika

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