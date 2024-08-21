Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi

Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde işçilerle biraraya gelerek promosyon müjdesi verdi. Promosyonların 5 Eylül tarihinde işçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

21.08.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde işçilerle biraraya gelerek promosyon müjdesi verdi. Her zaman işçilerle birarada olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Başkan Balaban, 5 Eylül tarihinde promosyonların işçilerin hesaplarına yatacağını dile getirdi.

Her zaman işçinin yanında olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde belediye işçileri ile buluştu. Başkan Balaban'a Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, birim müdürleri, Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, sendika temsilcileri ve işçiler eşlik etti. İşçiler ile tek tek selamlaşan Başkan Balaban, işçilerin başlarının tacı olduğunu kaydetti.

İşçilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Balaban, "Hangi partiye oy verirse versin bütün işçilerimiz başımızın tacıdır. Bu belediye sadece CHP'nin değil hepimizin belediyesidir. Ekonomik tablo çok kötü olmasına rağmen iyi işler yapıyoruz. Ekonomik kaynak oluşturuyoruz. İşçi sınıfı dünyanın en onurlu sınıfıdır. Bende her zaman işçi sınıfı ile beraber olmaktan onun bir parçası olmaktan her zaman onur duydum." dedi.

"Promosyonlar 5 Eylül'de işçilerimizin hesabında olacak"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, işçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek bütçeleri doğrultusunda maaşlarda iyileştirme yapacaklarını ifade etti. Başkan Balaban, "Promosyonlar söz verdiğimiz gibi en iyi şekilde vereceğiz. Geçen dönem 3 bin lira alınan promosyon 23 bin liraya çıkmıştır. En geç 5 Eylül'de işçilerimizin hesabında olacaktır. Maaşların iyileştirmesi konusunda da bakacağız. Bütçemiz doğrultusunda iyileştirmeyi de yapacağız. Bizim için temel sınıf işçi sınıfıdır. Bizler cebimizi doldurmaya, yandaşları zengin etmeye gelmedik. Bu topluma hizmet etmeye geldik. İşçi sınıfı bizim başımızın tacıdır. Süreç içerisinde çözemeyeceğimiz sorun yok. Yeni kaynaklar oluşturuyoruz. Bu kaynakları oluşturdukça bu katrilyonluk borcu ödedikçe işçilerimize daha iyi imkanlar sunmak bizim görevimizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Promosyon Müjdesi Verdi - Son Dakika

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