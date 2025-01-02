Yunusemre Belediyesi'nde İşçi Hakları Güvence Altına Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nde İşçi Hakları Güvence Altına Alındı

Yunusemre Belediyesi\'nde İşçi Hakları Güvence Altına Alındı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışanların haklarını korumak için yeni bir süreç başlatıldığını ve 11 Ocak'ta işçilerin sendika tercihlerini belirleyecek sandık kuracaklarını açıkladı.

02.01.2025 11:31  Güncelleme: 11:32
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye bünyesinde çalışan işçilerin haklarının korunacağını ve yeni bir süreçle işçilerin yetkili sendikalarını özgürce belirleyeceklerini açıkladı. Başkan Balaban, 11 Ocak Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında işçilerin iradesiyle kurulacak sandıkta hangi sendikanın yetkili olacağını işçilerin karar vereceğini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurulan Organizasyon AŞ'ye ilişkin açıklamalar yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu şirket aracılığıyla işçilerin daha iyi şartlarda çalışacağını ve hiçbir hak kaybı yaşamayacaklarını belirtti. Başkanlık makamında yapılan toplantıya, Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ve Organizasyon AŞ Genel Müdürü Cahit Kaplan da katıldı. Belediye Başkanı Balaban kurulan şirkete MAYEB bünyesindeki işçilerin geçeceğini bunu yaparken de herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını söyledi. 11 Ocak Cumartesi günü kurulacak sandıkta işçilerin hangi sendikayı yetkili olarak görmek isteyeceklerini belirleyeceklerini anlatan Belediye Başkanı Balaban, yürütülecek çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Yetkili sendika 11 Ocak'ta belirlenecek

Başkan Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın haklarını daha iyi bir şekilde korumak, daha iyi şartlarda birlikte mücadele etmek için Organizasyon AŞ adında yeni bir şirket kurduk. Bu süreçte de işçilerimizin herhangi bir sendika tercihi olması durumunda aldığımız karar doğrultusunda hangi sendikayı seçerlerse seçsinler iradelerine saygı göstereceğiz. Bu süreçte Başkan Yardımcımız Ali Kuyumcu, Organizasyon AŞ Genel Müdürü Cahit Kaplan'ın büyük emekleri var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sendikalarla da görüşerek mutabakata vardık. 11 Ocak 2025 günü saat 10.00-17.00 arasında belediye ve şantiyede iki sandık kuracağız. Çalışanlarımız hangi sendikayı tercih ederse ona saygı duyacağız. Yunusemre Belediyesi olarak bu demokrasi sınavını başarıyla vereceğiz. Biz işçilerin örgütlenmesinden ve özgürce sendikalarını tercih etmesinden yana tavır aldık. Bu düşüncemizi eyleme geçirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. İşçi kardeşlerimiz hangi sendikaya üye olmak istiyorsa, hangi sendikayı burada yetki sahibi yapmak istiyorlarsa saygı göstereceğiz. Onların iradesi belediyemizin iradesidir" dedi.

İşçilerin herhangi bir kayıpları olmayacak

İşçilerin şirket değiştirirken herhangi bir hak kayıpları yaşamayacağının altını çizen Organizasyon AŞ Genel Müdürü Cahit Kaplan ise, "Belediyede çalışan arkadaşlarımızın geleceğe dönük kaygılarını da ortadan kaldırmak adına şunu söylemek isterim. Zaman zaman duyduğumuz başka şirkete geçtiklerinde kıdem, özlük ve yıllık izin haklarından olacaklarından çekindiklerini duyuyoruz. Buradan açıkça ifade etmemiz gerekir ki aynı şirketin yüzde yüz sahibi olduğu başka bir şirkete geçtiklerinde kıdem, özlük haklarında, yıllık izin ücretlerinin hesaplanması noktasında hiçbir kayıp söz konusu değildir. Bunun güvencesi hem yasalar hem de Belediye Başkanımız Semih Balabandır" diye konuştu.

'Sandık her şeyi belirleyecek'

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaklarını ifade ederek şunları söyledi: "Yunusemre Belediyesi çalışanları için demokrasinin temel noktasını koymuştur. Sandık her şeyi belirleyecek. Çıkan sonuca da hep beraber saygı göstereceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi'nde İşçi Hakları Güvence Altına Alındı - Son Dakika

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