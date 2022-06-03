Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika
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Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor

03.06.2022 12:54
Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin Yuntdağköseler Mahallesi'nde kurduğu meyve bahçesini gezerek aşılama çalışmasını inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin Yuntdağköseler Mahallesi'nde kurduğu meyve bahçesini gezerek aşılama çalışmasını inceledi.

İlçede gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleri ile üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yuntdağköseler Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda anaç bahçe kuran Yunusemre Belediyesi, yaptığı örnek çalışma ile gelecekte bölgede yapılacak meyveciliğe de öncülük ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, meyve bahçesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, teknik personel ve muhtarlar eşlik etti. Meyve bahçesinde yapılan aşılama çalışmasını da inceleyen Başkan Çerçi, kırsal alanda yaptıkları çalışmaların semeresini aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Çerçi, "Bu yıl 55 bin göz menengiçten Antep fıstığı, 10 bin deliceden zeytin ağacı, 5 bin ahlattan armut aşılaması yaparak toplamda 450 bin aşımızı tamamlamış olduk. 2015 yılından bu yana devam ettiğimiz süreçte aşıladığımız ağaçlar meyve vermeye başladı. İlçe tarım müdürlüğümüz ile görüştüğümüzde aşılamadaki başarımızın yüzde 80'in üzerinde olduğunu söylediler. Başta Antep fıstığı olmak üzere ceviz, badem, zeytin, armut ve incir olmak üzere pek çok alanda çok yıllık bitkileri fidan dağıtarak ve dikerek meyveciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm bu emeğimizin neticesini almaya başlayacağız. Meyvelerimiz gelişmeye başlayacak. Önümüzdeki süreçte başta Antep fıstığı olmak üzere meyvecilik sektör haline gelecektir. Pelitalan'daki fabrika ve sosyal tesislerimizin de faaliyete geçmesiyle tüccarımız ve üreticimizi orada buluşturarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor
Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor
Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor
Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor
Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor

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Kaynak: İHA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Gaziantep, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunusemre üreticiyi destekliyor, ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

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