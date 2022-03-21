Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,35 arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,35 arttı

21.03.2022 10:10
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,35 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,35 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,35 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta YD-ÜFE aylık yüzde 2,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,13 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 53,21 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 112,24, imalatta yüzde 106,02 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 124,67, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 86,43, enerjide yüzde 203,41, sermaye malında yüzde 88,52 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,99, imalatta yüzde 2,32 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 2,67, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,7, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,9, enerjide yüzde 11,69, sermaye malında yüzde 1,54 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,32, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 74,81, deri ve ilgili ürünler yüzde 80,17 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 203,41, ana metaller yüzde 148,5, metal cevherleri yüzde 129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE tütün ürünleri yüzde 0,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,62, diğer ulaşım araçları yüzde 0,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,69, diğer mamul eşyalar yüzde 4,87, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri 4,19 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20177,25-0,930,480,04-0,88-0,142,240,870,124,265,22-0,01
20180,391,702,244,006,403,442,6318,1610,14-7,45-8,44-1,32
20191,83-1,793,444,934,19-3,24-2,33-1,410,821,17-0,451,81
20202,390,773,485,461,470,951,647,463,084,622,02-0,76
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,35

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
201724,3424,2425,7626,3821,6021,9823,9923,9824,0525,7826,0119,75
201812,0915,0717,0821,7230,6535,3335,8459,1275,0455,4035,2133,45
201935,3530,7132,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15-2,885,598,93
20209,5312,3812,4313,0010,0614,8219,4930,2333,1537,6941,1237,56
202132,5128,2733,1935,3139,6043,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,35 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,35 arttı - Son Dakika
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