Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde arttı - Son Dakika
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Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde arttı

20.10.2022 10:07
Yurt dışı üretici fiyat endeksi eylülde arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE), yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 arttığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE), yıllık yüzde 117,04, aylık yüzde 0,67 arttığını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylül ayına ilişkin YD-ÜFE, ağustos ayında göre yüzde 0,67, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 40,72, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 117,4 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 95,77 arttı. Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında endeksler, 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektöründe yüzde 121,80, 'imalat' sektöründe yüzde 116,95 arttı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 128,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 106,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 105,7, enerjide yüzde 211,54, sermaye malında yüzde 105,34 yükseliş kaydedildi. Endekslerin, aylık değişimleri incelendiğinde, 'madencilik ve taş ocakçılığında' sektöründe yüzde 2,03, 'imalat' sektöründe yüzde 0,64 artış hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri göz önüne alındığında da ara malında yüzde 0,66, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, sermaye malında yüzde 0,35 artış kaydedilirken; enerjide yüzde 5,2 azalış belirlendi.Yıllık değerlendirmede tütün ürünleri yüzde 80,82, giyim eşyası yüzde 81,66, deri ve ilgili ürünler yüzde 96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık olarak ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,20, elektrikli teçhizat yüzde 1, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,12, gıda ürünleri yüzde 2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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