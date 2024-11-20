Yurt Dışı Üretici Fiyatları Ekim'de Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Ekim'de Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Ekim\'de Arttı

TÜİK verilerine göre, ekim ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %30,70 arttı.

20.11.2024 12:28
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 30,70, aylık yüzde 0,09 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52 artış, imalatta yüzde 30,65 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; YD-ÜFE ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,45 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,70 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,65 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52 artış, imalatta yüzde 30,65 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,23 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09 artış, enerjide yüzde 4,74 artış, sermaye mallarında yüzde 38,71 artış yaşandı.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,08 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23 artış, imalatta yüzde 0,08 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,06 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,10 azalış, enerjide yüzde 3,59 artış, sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış yaşandı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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