Yurt Dışı Üretici Fiyatları Yükseliyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının şubat ayında yıllık 35,55, aylık yüzde 2,38 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,90 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66 artış, imalatta yüzde 35,20 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44 artış, enerjide yüzde 14,12 artış, sermaye mallarında yüzde 34,90 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81 artış, enerjide yüzde 4,17 artış, sermaye mallarında yüzde 1,69 artış olarak gerçekleşti.