Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Yükseliyor

23.03.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, şubat ayında yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık %35,55, aylık %2,38 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,90 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66 artış, imalatta yüzde 35,20 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44 artış, enerjide yüzde 14,12 artış, sermaye mallarında yüzde 34,90 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81 artış, enerjide yüzde 4,17 artış, sermaye mallarında yüzde 1,69 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:41:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.