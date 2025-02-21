Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişimlerin Cirosu 85 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişimlerin Cirosu 85 Milyar Dolar

2023'te Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerin cirosu 85.8 milyar dolar.

21.02.2025 10:32
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Türkiye'de yerleşik girişimler tarafından yurt dışında kontrol edilen girişimlerin elde ettiği ciro 2023 yılında 85 milyar 801 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2022 yılında 2 bin 535 ve 2023 yılında 2 bin 566 oldu. Bu girişimler 2022 yılında 87 milyar 688 milyon dolar, 2023 yılında ise 85 milyar 801 milyon dolar ciro elde etti.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerde en yüksek ciro ticaret faaliyetinde oluştu

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2023 yılında faaliyete göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret; sonra sırasıyla sanayi, hizmet ve inşaat faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 32 milyar 984 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan sanayi faaliyetinde 31 milyar 111 milyon dolar, üçüncü sıradaki hizmet faaliyetinde 12 milyar 689 milyon dolar ve son sıradaki inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 16 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 900'ü hizmet, 840'ı ticaret, 523'ü sanayi ve 303'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa oldu

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2023 yılında girişim sayısında yüzde 38; ciroda yüzde 32 pay ile birinci sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 19,8 pay ile girişim sayısında, yüzde 27,1 pay ile de ciroda ikinci sırada yer aldı. Yakın ve Orta Doğu ülkeleri cirodan aldığı yüzde 12,7 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Girişim sayısında üçüncü sırayı payı yüzde 13,5 olan Diğer Asya ülkeleri aldı. Çalışanlar sayısında yüzde 29,5 ile en büyük paya sahip olan Diğer Avrupa ülkeleri, personel maliyetinde yüzde 29,3 pay ile ikinci sırada yer aldı. Personel maliyetinde en büyük payı yüzde 31,8 ile Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke Almanya, en yüksek cironun elde edildiği ülke Birleşik Krallık oldu

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2023 yılında 242 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2023 yılında elde ettiği ciro 3 milyar 396 milyon dolar iken bu girişimlerde çalışanlar sayısı 6 330 ve personel maliyeti 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık 2023 yılında 9 milyar 993 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 131 olup bu girişimlerde çalışanlar sayısı 8 388, personel maliyeti ise 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rusya, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 141, elde edilen ciro açısından da 6 milyar 953 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Ciroda 5 milyar 657 milyon dolar ile üçüncü sırayı alan Romanya'da kontrol edilen girişim sayısı 91 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişimlerin Cirosu 85 Milyar Dolar - Son Dakika

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