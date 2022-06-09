Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

09.06.2022 14:47
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 129,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 129,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Haziran haftasında net 129,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Mayıs itibarıyla 16 milyar 143,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Haziran'da 17 milyar 129,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 645,8 milyon dolardan 1 milyar 719,6 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 118,5 milyon dolardan 112,8 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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