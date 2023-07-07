Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi

Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi

07.07.2023 10:21

Maktu harçlara yüzde 50 oranında yapılan zam sonrasında yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e hücum etti. Sistem ise yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

GÜNDEM OLDU

Zam sonrası eski fiyattan ödeme yapmak için e-Devlet'e girenler hem sistemin aksamasıyla hem de 14 bin liralık farkla ilgili sosyal medyada da yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları şunlar:

MAKTU HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM

Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sürücü belgelerinden alınan harçlar dışındaki halihazırda uygulanmakta olan maktu harçların oranı (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 artırıldı. Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.

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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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