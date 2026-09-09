Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

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Ankara'da saatlerdir kayıp olarak aranan 42 yaşındaki H.K.'nin, son telefon sinyalinin alındığı Çubuk 1 Barajı Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Aracının kaputu açık halde terk edilmiş bulunmasının ardından polis dalgıçlarca sudan çıkarılan H.K.'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Ankara’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 42 yaşındaki H.K., ekiplerin yürüttü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Çubuk 1 Barajı Gölü’nde ölü olarak bulundu.

TELEFON SİNYALİ TESPİT EDİLDİ

Yakınlarının uzun süre iletişim kuramaması üzerine polis ekiplerine yapılan kayıp ihbarı, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.K.’nin cep telefonundan alınan son sinyalin Çubuk Barajı çevresini işaret ettiğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Çubuk 1 Barajı Viyadüğü üzerinde H.K.’ye ait 06 DGD 023 plakalı otomobili kapıları kilitli ve kaputu açık vaziyette terk edilmiş olarak buldu.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

POLİS DALGIÇLAR SU YÜZEYİNDE TESPİT ETTİ

Aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama ve kurtarma faaliyetlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’ne bağlı polis dalgıçları da katıldı. Sabah saatlerinde sürdürülen su altı ve su üstü tarama çalışmalarında, aracın yaklaşık 350 metre ilerisinde su yüzeyinde bir erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp olarak aranan H.K.’ye ait olduğu belirlendi.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde H.K.’nin üzerinde herhangi bir darp veya cinayet izine rastlanmadığı bildirildi. Ekiplerin intihar şüphesi üzerinde durduğu olayda, H.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Adli Tıp, Ankara, Sudan, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu - Son Dakika
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