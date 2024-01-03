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Yİ-ÜFE Aralık 2023'te sektörlerde artış ve düşüş gösterdi - Son Dakika
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Yİ-ÜFE Aralık 2023'te sektörlerde artış ve düşüş gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2023'te madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış gösterirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise Yİ-ÜFE yüzde 44,22 arttı.

Yİ-ÜFE Aralık 2023\'te sektörlerde artış ve düşüş gösterdi
03.01.2024 - 10:51,
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2023'te yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artarken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, Aralık 2022'ye göre yüzde 44,22, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2, imalatta yüzde 2, su temininde yüzde 7,34 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,4 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 ve sermaye malında yüzde 65,07 yükseliş, enerjide yüzde 1,69 düşüş oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,23, sermaye malında yüzde 2,27 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 6,63 azalış hesaplandı.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 29,69 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,96, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 70,67, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 70,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış, yüzde 11,4 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 3,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,27 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,35, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 7,34, giyim eşyası yüzde 4,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı265,59
İmalat253,68
Elektrik, gaz-11,4-29,69
Su temini7,3466,97
(Sürecek)

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Yİ-ÜFE Aralık 2023'te sektörlerde artış ve düşüş gösterdi - Son Dakika


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