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Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı - Son Dakika

Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı

08.11.2021 12:56
Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı

Kasım ayında gerçekleşecek yoğun kampanya dönemi öncesinde yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, Ankara'da yeni bir bölge müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Kasım ayında gerçekleşecek yoğun kampanya dönemi öncesinde yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, Ankara'da yeni bir bölge müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi. Yeni açılan Başkent Bölge Müdürlüğü ile şirketin Ankara'daki bölge müdürlüğü sayısı 2'ye çıkarken, şirketin toplam bölge müdürlüğü sayısı 18'e yükseldi.

Ekim ayında İstanbul Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezlerinden birinin açılışını yaparak şirketin taşıma kapasitesini de ciddi ölçüde artıran Yurtiçi Kargo, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi dönemi ile birlikte artan kargo ihtiyacı karşısında yeni açılanlarla birlikte binden fazla birim sayısına ulaşan ve personel sayısı da 18 bini aşan kargo şirketi, Ankara'daki yeni bölge müdürlüğünün açılışını Arıkanlı Holding Genel Koordinatörü Hakan Subaşı ve Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol'un katılımıyla gerçekleştirdi.

"Kapasitemizi artıracak yatırımlara hız verdik"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, Başkent Bölge Müdürlüğü'nün açılışında yaptığı konuşmada, "Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı her zaman birinci vazifemiz olarak görerek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu amaçla son iki yılda yaptığımız yatırımları hızlandırarak kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkardık" dedi.

Yeni bölge müdürlüğü ile birlikte birim sayısını ve istihdam ettikleri personel sayısını da artırmayı sürdüreceklerini ifade eden Önyol, "Pandemi döneminden öncesine kıyasla konut bölgelerindeki kargo yoğunluğu önemli oranda artış gösterdi. Biz de şirket olarak bu alanlardaki birim sayımızı artırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkent Bölge Müdürlüğü'müzün açılma kararı da bu amaçla operasyonlarımızı geliştirmemiz adına büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Şirket yatırımlarının devam edeceğine değinen Önyol sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz ay İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni transfer merkezimizle Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı otomasyon sistemine sahip transfer merkezini ülkemize kazandırdık. Salgının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre sonra harekete geçerek aylar içerisinde Teslimat Noktaları, YK Plus Parça Başı Dağıtım Sistemleri, Akıllı Kargo Dolapları, Kontrol Sende gibi birçok projeyi hayata geçirdik.

Elbette bunlar bizim için yeterli değil. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstanbul'da açılan otomasyonlu transfer merkezimizin dışında mevcut transfer merkezlerimizde de dönüşüm başlattık. Dosya sorterlarımız bazı transfer merkezlerinde hizmet vermeye başladı, bu projeleri devam ettirerek tüm transfer merkezlerimizin dönüşümünü gerçekleştirerek kapasitemizi daha yukarılara çıkaracağız."

Arıkanlı Holding Genel Koordinatörü Hakan Subaşı ise şöyle konuştu:

"Bu güzel günde aranızda olduğum için mutlu ve gururluyum. Yeni açılan Başkent Bölge Müdürlüğümüz ile Yurtiçi Kargo'nun başarılarına yenilerini ekleyeceğine güvencem tamdır. Yeni bölge müdürlüğümüzün şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı
Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı
Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı
Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı

Pandemi, Türkiye, Ankara, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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