Yurtiçi Kargo'dan Tam Otomasyonlu Merkez - Son Dakika
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Ekonomi

Yurtiçi Kargo'dan Tam Otomasyonlu Merkez

Yurtiçi Kargo\'dan Tam Otomasyonlu Merkez

Yurtiçi Kargo, Ankara'da 1 milyar TL ile tam otomasyonlu yeni transfer merkezi açtı.

31.01.2025 12:54
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Yurtiçi Kargo, 1 milyar TL'ye yakın bir bütçe ile Türkiye'nin en yüksek kapasiteli, tam otomasyonlu transfer merkezlerinden birini Ankara'da hizmete açtı.

Yurtiçi Kargo, önemli bir adım atarak Türkiye'nin en yüksek kapasiteli, tam otomasyonlu transfer merkezlerinden birini Ankara'da hizmete açtı. 1 milyar TL'ye yakın bir bütçe ile; 23 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve saatte 50 bin kargo işleyebilme kapasitesine sahip olan bu dev tesis, 7 gün 24 saat hizmet verebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu önemli teknoloji tesisinde, saatte tam 50 bin kargonun, ağırlığı, ölçüleri, gideceği adresi, hangi araca yükleneceği otomasyon sistemleri tarafından hesaplanıyor ve ilgili araçlara yükleniyor. Tesisin içinde aynı anda 150 araca yükleme ve boşaltma yapılabiliyor. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde inşa edilen ve modern teknolojilerle donatılmış merkez, 2 kilometre uzunluğunda bir konveyör hattına sahip ve 7/24 hizmet verebiliyor. Günün her saatinde tam kapasiteyle çalışabilen transfer merkezi, günde 1 milyon kargoya kadar işleme kapasitesine ulaşarak, şirketin hız ve verimlilik çıtasını önemli ölçüde yükseltiyor.

Transfer merkezinin resmi açılış töreni, Arıkanlı Holding CEO'su Hakan Subaşı, Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ve Yurtiçi Kargo üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün, yalnızca Yurtiçi Kargo için değil, tüm ülkemiz için de tarihi bir gün. Ankara'da inşa ettiğimiz Başkent Otomasyonlu Transfer Merkezi, teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle Türkiye'nin kargo alanındaki yatırım gücünü ve gelecek tasavvurunu dünyaya net bir şekilde göstermektedir. İnşa ettiğimiz bu merkezle birlikte şirketimizin operasyonel gücünü daha da artırmış oluyoruz. Hali hazırda sektörümüzün zaten en iyisiyiz. Bu merkez, kalite çıtamızı daha da yükselterek bizi erişilmez bir noktaya getirecektir. En gelişmiş teknolojileri kullanarak inşa ettiğimiz Başkent Otomasyonlu Transfer Merkezi Yurtiçi Kargo'nun vizyonunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Şirketin teknoloji alanında gerçekleştirdiği yatırımlara hız kesmeden devam edeceğini belirten Önyol, şimdi de Bursa'da bir otomasyon merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarının bilgisini verdi.

Açılışa Yurtiçi Kargo'nun Türkiye genelindeki 18 bölge müdürü ile şirketin üst yönetimi katıldı. Bu geniş katılımlı organizasyonun, şirketin ekip ruhunu ve büyük projelere olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirtildi.

Tam otomasyonlu sistemle hız ve verimlilikte öne çıkıyor

Açıklamaya göre, Başkent Otomasyonlu Transfer Merkezi'nin tam otomasyon sistemi, kargo yükleme süreçlerinde hem hata oranını minimuma indiriyor hem de hız ve verimlilik açısından maksimum performans sağlıyor. Gelen kargolar, merkezdeki sensörler ve yazılımlar aracılığıyla saniyeler içinde analiz edilip, doğru araçlara yönlendiriliyor. Bu teknoloji sayesinde hem işletme maliyetleri azalıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım benimsenmiş oluyor.

"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Önyol, son olarak açılışı yapılan Başkent Otomasyonlu Transfer Merkezi'nin sadece bir otomasyon merkezi olmanın ötesinde, Türkiye'nin büyüyen lojistik altyapısına yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti. Tesisin barındırdığı teknoloji sayesinde hem Ankara'nın hem de bölge şehirlerinin ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirten Fatih Önyol, büyüyen kargo ihtiyaçlarına en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarını hiç durmadan sürdürdüklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo'dan Tam Otomasyonlu Merkez - Son Dakika

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