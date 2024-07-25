Yusufeli Barajı'nda Dolusavak Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yusufeli Barajı'nda Dolusavak Testleri Başarıyla Tamamlandı

Yusufeli Barajı'nda yapılan dolusavak testleri başarıyla tamamlandı. Barajın tam kapasiteyle çalışabilmesi için gerekli olan testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu testlerle birlikte barajın mühendislik harikası olduğu bir kez daha gösterildi.

25.07.2024 16:44
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Yapımı tamamlanan ve test enerji üretimlerine başlayan Yusufeli Barajı'nda önemli bir test daha başarıyla tamamlandı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde elektrik üretimine devam ediyor. Barajın en yüksek seviyesi olan 710 kotuna kadar su seviyesi sağlanırken, bu kritik aşama barajın tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli testlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

Kapaklar açıldığında, 275 metre yükseklikten dökülen su etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu. Bu görsel şölen, barajın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, dolu savak testlerine katılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin son 21 yılda her alanda olduğu gibi yerli ve yenilenebilir enerji konusunda da hamle yaptığını ifade eden Balta, "bu kaynakların başında gelen hidroelektrik enerji üretiminde önemli mesafe kat etmiştir dedi.

2002 yılında 125 olan hidroelektrik santral sayısı günümüz itibariyle kamu-özel sektör işbirliği sayesinde 750'ye, hidroelektrik enerji üretim kapasitemiz ise yıllık 44 milyar kilovatsaatten 112 milyar kilovatsaate yükseltilmiştir diyen Balta, "Yusufeli Barajı ve HES'de suyun ışığa dönüştüğü bu hamledekii özel yerini almıştır. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metrelik yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyada da beşinci sıradadır. Türkiye Yüzyılına yakışır dev eser Yusufeli Barajı ve HES 558 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Bu üretim miktarı ile 750 bin adet yerli ve Milli Otomobil TOGG'un enerjisi karşılanabilir. Ayrıca Baraj ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Bu güzide tesis üreteceği enerji ile ekonomimize yıllık yaklaşık 6 Milyar TL katma değer sağlayacaktır. 'Çoruh Nehri'nin altın gerdanlığı' Yusufeli Barajı ve HES, mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini de arttıracak, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini ise azaltacaktır" dedi.

Balta, Yusuffeli Barajı'nın tamamlanmasının ardından gelinen süreci işe şu şekilde özetledi:

"22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanılan Yusufeli Barajı'nda elektrik enerjisi üretimi için ıslak testlere 25.08.2023 tarihinde başlanılmıştır.

02.11.2023 tarihinde Ünite-3 ün geçici kabulü ve EAÜŞ devri yapılması ile birlikte Yusufeli Barajında ticari üretim çalışmasına başlanılmıştır.

12.12.2023 tarihinde Ünite-2 ve 07.03.2024 tarihinde de Ünite-1 in geçici kabulü ve EAÜŞ devri yapılması ile Yusufeli Barajı'nda tam kapasite ile üretime geçilmiştir.

Elektro-Mekanik teçhizat çalışmalarında tüm ünitelerin geçici kabulleri yapılmış olup, EÜAŞ devirleri tamamlanmıştır.

08.07.2024 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajı'nda toplam 1.200.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bunun ekonomiye katkısı bugün itibariyle 2,7 Milyar TL'dir.

27.06.2024 tarihi itibari ile baraj rezervuarı ilk kez maksimum işletme kotu olan 710,00 m'ye ulaşılmıştır. Yusufeli Barajı tünelli dolusavakların kapak testleri ve dolusavak deşarj kapasitesinin tespiti çalışmaları yapılmıştır.

Yusuefli Barajı ve HES'te 2 tip dolusavak yapısı bulunmaktadır.

Yusufeli Barajında ilk kez baraj gövdesi üzerinde bulunan üstten aşmalı dolu savaklar açılarak test edilmiştir.

Tünelli Dolusavaklar ise 11 Mayıs 2024 de test edilmiş olup, şimdi ise maksimum su kotunda (710 kotunda) test edilmiştir/edilecektir. 'Mühendislik harikası' olarak ifade edebileceğimiz bu baraj; aynı zamanda insanımızın inandığında neler yapabileceğini de gösteren dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktır."

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın açıklamalarıyla birlikte barajın dolusavak kapakları açılarak testlerini tamamladı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda Dolusavak Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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