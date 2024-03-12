Yusufeli Merkez Viyadüğü Ramazan Bayramı'nda hizmete girecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yusufeli Merkez Viyadüğü Ramazan Bayramı'nda hizmete girecek

Yusufeli Merkez Viyadüğü Ramazan Bayramı\'nda hizmete girecek

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında sona gelindi. Viyadüğün Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesi planlanıyor.

12.03.2024 13:21
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Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında sona gelindi. Viyadüğün Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesi planlanıyor.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmalarında ise sona gelindi. Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duymadan son teknoloji ile inşa edilen 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete gireceği öğrenildi.

Yusufeli Merkez Viyadüğünde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmaları tamamlanarak viyadük hizmete girecek. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yusufeli Merkez Viyadüğü Ramazan Bayramı'nda hizmete girecek - Son Dakika

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