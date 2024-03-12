Yusufeli Merkez Viyadüğü Ramazan Bayramı\'nda hizmete girecek

Bayburt'a Son 21 Yılda 12 Milyar TL'lik Yatırım Yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Bayburt'a 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. Baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 87 tesis inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca Bayburt'ta tamamlanan 11 baraj ve 1 gölet ile 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'a yapılan taşkın kontrol projeleri ile de şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Ayrıca Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa edildi. Bayburt'ta ayrıca 3 HES tesisinin işletmeye alındığı ve 2 HES tesisinin planlama ve proje aşamasında olduğu belirtildi.