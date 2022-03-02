Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek - Son Dakika
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Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek

02.03.2022 11:08
Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticiler, fidanlarını 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar alabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticiler, fidanlarını 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar alabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlattığı, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli ceviz ve hurma fidanın üreticilere dağıtımı devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Kocaeli genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı 11 bin 250 mavi sertifikalı chandler ceviz ve 13 bin adet Trabzon hurması fidanı desteği sağlanıyor. Üreticiler, fidanlarını 4 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar teslim alabilecek. - KOCAELİ

Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek
Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Mart, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı cuma günü sona erecek - Son Dakika


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