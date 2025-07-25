Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Asman Çelik, mali zorlukları aşamayarak hukuki sürecin sonunda iflas etti.
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin daha önce aldığı geçici ve kesin mühletler ile uygulanan tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Bu karar, şirketin resmi olarak tasfiye sürecine gireceğini gösterdi.
Cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanları üretimiyle bilinen Asman Çelik, otomotivden tarıma, enerjiden gıda sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Yüzlerce çalışana iş imkânı sağlayan şirketin iflası, hem çalışanları hem de tedarik zincirindeki çok sayıda işletmeyi olumsuz etkiledi.
Son Dakika › Ekonomi › Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)