Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti

Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Asman Çelik, mali zorlukları aşamayarak hukuki sürecin sonunda iflas etti.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin daha önce aldığı geçici ve kesin mühletler ile uygulanan tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Bu karar, şirketin resmi olarak tasfiye sürecine gireceğini gösterdi.

YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanları üretimiyle bilinen Asman Çelik, otomotivden tarıma, enerjiden gıda sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu. Yüzlerce çalışana iş imkânı sağlayan şirketin iflası, hem çalışanları hem de tedarik zincirindeki çok sayıda işletmeyi olumsuz etkiledi.